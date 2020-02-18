Gençler Paketçinin Motosikletini Çaldı… Büfeye Bombalı Saldırı

Güney Kıbrıs’ta, yemek teslimatı yapan bir paketçinin motosikleti bıçaklı gençler tarafından çalındı ve bir büfeye bomba konuldu.

Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen bazı adli olaylara haberlerinde yer verdiler.

Gazete, yaşanan ilk olayın, paket servisi gerçekleştiren bir paketçinin motosikletinin, maskeli iki kişi tarafından bıçak tehdidiyle çalınması olduğunu yazdı.

Habere göre, maskeli iki kişinin bıçakla tehdit ettikleri paketçinin motosikletini alarak olay yerinde uzaklaşmasının ardından araştırma yapan Rum polisi, yakın bir bölgede birkaç gencin motosikletleri parçaladıkları ihbarını aldı.

Olay yerine giderek çalınan motosikletin yanı sıra iki çalıntı motosiklete daha ulaşan Rum polisi, olay yerinde yakaladığı 13 yaşındaki bir kızın ifadeleri doğrultusunda, iki genci daha arıyor.

Gazete bir diğer haberinde ise, Limasol’a bağlı “Kantu” köyünde bulunan bir büfeye bomba konulduğunu, Pazar gecesi gerçekleşen olayda, bombanın patlamasının bölgede paniğe ve büfenin giriş kısmında ise büyük hasara yol açtığını yazdı.