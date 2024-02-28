Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul: Az laf, çok iş...

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından Girne çarşıdaki trafik sorunu ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Murat Şenkul, çarşıdaki park sorununa yeni yapılacak olan 150 araç kapasiteli otopark ile rahatlama getireceklerini kaydetti.
Şenkul, "15 gün içinde hizmete açmayı planladığımız otoparkta çalışmalar hız kesmeden devam ediyor…" dedi.
Şenkul'un paylaşımı şöyle:
"Girne çarşısının park yeri sorununa 150 araç kapasiteli yeni otoparkımız ile rahatlatma getireceğiz. 15 gün içinde hizmete açmayı planladığımız otoparkta çalışmalar hız kesmeden devam ediyor… Az laf, çok iş…"
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