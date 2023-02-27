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Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Yaşlılar Haftası nedeniyle konser düzenleyecek

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Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Yaşlılar Haftası nedeniyle konser düzenleyecek
Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Yaşlılar Haftası nedeniyle konser düzenleyecek

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu (TSM), İkinci Bahar Programı kapsamında “Yaşlılar Haftası” nedeniyle 20 Mart Pazartesi akşamı konser düzenliyor.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, Şef İhsan Gürel yönetimindeki Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında 20 Mart’ta konser verecek.

Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonu’nda yer alacak olan konser, Türk bestekâr ve ses sanatçısı Arif Sami Toker bestelerinden oluşacak. Saat 20.00’de başlayacak konsere, tüm halkın davetli olduğu duyuruldu.

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