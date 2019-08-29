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Girne Karaoğlanoğlu’nda ayin

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Girne’ye bağlı “Agios Georgios- Ayyorgi” (Karaoğlanoğlu) köyünün sahilinde bulunan “Ay. Fanurios” mağara şapelinde ayin yapıldığı bildirildi.
Girne Karaoğlanoğlu’nda ayin

Alithia gazetesi Girne kökenli Rumların, “Ay.Fanurios” yortusu nedeniyle, aynı gün, Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda bulunan “Ay.Funurios” mağara şapelinde ve dışarı kısmında ayin yaptıklarını ve dua ettiklerini yazdı.

Haberde ayinin tarihine yer verilmezken Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis, DİKO Avrupa Parlamentsu üyesi Kostas Mavridis ilekayıp yakınlarının simgesi olan Harita Mantoles’in de ayini selamladığı belirtildi.

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