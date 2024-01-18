Girne Limanı'nda Gümrüksüz Mal Tasarrufu: 50 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU: Girne Turizm Limanı'nda 17 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, saat 09:00 sıralarında ülkeye giriş yapan H.A.(K-50) adlı şahsın eşyalarında yapılan detaylı kontrolde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi memurları tarafından 50 kilogram ağırlığında gümrüğe beyan edilmemiş tütün tespit edilmiş ve emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs, gümrük ihlali sebebiyle aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.
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