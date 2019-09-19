Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) Faaliyetlerini Ara Vermeden Sürdürüyor

Kıbrıs Türk Denizciliğinin geliştirilmesi, politika ve stratejilerin belirlenmesi, denizcilik tarihi alanında her türlü araştırmanın yapılması ve bilimsel verilerin elde edilmesi faaliyetleri sürdürmek amacıyla hayata geçirilen Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) Başkanı Kaptan Enver Yetkili geçtiğimiz Temmuz ayında kurulmalarından bu yana yaptıkları çalışmalar ve hedeflerine ilişkin bir basın açıklaması yaparak, Kıbrıs Türk denizciliğine katkı sağlayan temel alanlarda hedef, politika ve strateji belirlenmesinin amaçlandığını söyledi.

Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalarını Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi ile devam ettirdiğini ifade eden Kaptan Enver Yetkili, oluşturulacak olan ‘Denizcilik Alt-Sektör Danışma Kurulları’ ile sektör sorunlarının araştırılacağını ve çözüm önerilerinin geliştirilmeye çalışılacağını söyledi.

Girne Üniversitenin vizyonu çerçevesinde denizcilik sektörü ile ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmaların yoğunlaştırılacağını belirten Yetkili, ortaya konulacak görüşlerin yapılacak çalıştay, panel, seminer gibi etkinliklerde tartışılmasının ardından kamuoyu ve ilgililer ile paylaşılması suretiyle KKTC denizciliğinin geliştirilmesine katkıda bulunulacağını kaydetti. GÜDENMER’in kurulması ile Kıbrıs Türk denizciliğine katkı sağlayan temel alanlarda hedef, politika ve strateji belirlenmesinin amaçlandığını kaydeden Kaptan Yetkili, KKTC’de ilk kez bir üniversite bünyesinde denizcilik gücünü her alanda bütüncül bir perspektifle araştıracak ve yeni fikirler üretecek bir düşünce platformunu hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi Onursal Başkan Prof. Dr. İrfan Günsel…

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile GÜDENMER’in tekliflerini uygun görerek kabul eden Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel’in Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi Onursal Başkanı olduğunu açıklayan Kaptan Enver Yetkili, şimdi daha güçlü bir şekilde hizmetlerine devam ettiklerini vurguladı.

GÜDENMER’in Hedefleri Arasında KKTC Denizcilik Arşivinin Oluşturulması Yer Alıyor…

Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) Başkanı Kaptan Enver Yetkili geleceğe yönelik çalışma planlarına değinerek, Kıbrıs Türk Denizcilik arşivinin oluşturulmasının hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönem için öncelikle Kıbrıs Türk Denizcilik arşivinin oluşturulmasını ve kurulacak internet sitesi ile bu kapsamdaki konuları, gerçekleştirilecek panel, seminer, çalıştay gibi sunum konularını ve öğrencilerin bitirme tezlerini, KKTC denizcilik sektörü paydaşlarının kullanımına sunmayı hedeflediklerini dile getiren Yetkili, ayrıca 1974 Barış Harekatı sonrası limanların yeniden faaliyete açıldığı 03 Eylül tarihinin “KKTC Denizcilik Günü” olarak kutlanmasının sağlanmasını istediklerini söyledi.

GÜDENMER olarak yılda en az bir seminer, panel türü etkinlik düzenlenmesi, KKTC’de denizciliğin sevdirilmesine katkı sağlanması amacı ile Girne Antik Liman çevresine anıtsal bir gemi demiri konuşlandırılmasının Girne Belediyesi ile işbirliği içinde gerçekleştirilmesini istediklerini de dile getiren Yetkili, ülkemizde denizciliğin geliştirilmesi için yasal eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalara katkı koymayı da amaçladıklarını kaydetti.

Deniz Müzesi Kurma Çalışmaları…

Kaptan Enver Yetkili, sözlerinin devamında şunları dile getirdi: “Ülkemizde deniz ulaştırmasının geliştirilmesi için KKTC yurttaşlarının kredi imkanlarının araştırılmasına yönelik girişimde bulunmayı, öğrencilerin bitirme tezlerinin KKTC denizciliğinin araştırılması ve geliştirilmesi konularından seçilmesini teşvik etmeyi ayrıca Yakın Doğu Üniversitesinin yürüttüğü ve Girne Üniversitesinin de destek verdiği Denizcilik Müzesi kurulması için envanter çalışmalarımız devam ediyor. Denizciliğin Kıbrıs Türk halkına sevdirilmesi ve Kıbrıs Türk denizciliğinin geliştirilmesi için gerekli her türlü faaliyetin, sektör paydaşlarımız ile işbirliği içinde yapılmasına çalışılacaktır.”

KKTC Denizciliğinin Geleceği Paneli’ Benzeri Çalışmalar Sürdürülecek…

Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi’nin kurulmasının hemen ardından ilk çalışmasını Temmuz ayında düzenlenen “KKTC Denizciliğinin Geleceği Paneli” ile gerçekleştirdiğini hatırlatan Yetkili, GÜDENMER ve Koç Üniversitesi Denizcilik Formu (KÜDENFOR)’nun Türkiye ve KKTC denizciliğinin geliştirilmesine yönelik işbirliğini öngören protokol sonucunda bu etkinliğe imza attıklarını vurguladı. Enver Yetkili, bu protokol çerçevesinde Türkiye’den sağlanacak fikirsel katkılar ile KKTC denizciliğinin geliştirilmesi çalışmalarına hız kazandırılacağının altını çizerek benzer etkinliklere devam edeceklerini kaydetti.