Girne Üniversitesi Pilotaj Mezunları Türk Hava Yollarında Pilot Olabilecek

-Türk Hava Yolları ile Girne Üniversitesi Arasında Pilot İstihdamı ve Eğitimi Konusunda Protokol İmzalandı.

Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu ünvanına sahip Türk Hava Yolları arasında Pilot Eğitimi Lisans programındaki öğrencilerin pilot aday adayı seçim süreci kapsamında değerlendirilmesi ve eğitilmesi konusunda iş birliği yapılmasını öngören bir protokol imzalandı.

2018 yılı Eylül ayında varılan mutabakatın ardından hazırlanan protokol kapsamında Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilot Eğitimi Lisans Programı öğrencileri arasından THY’nin belirlediği şartlara uygun olan adaylar pilot eğitim programına tabi tutulacaklar. Eğitimi başarıyla tamamlayan ve yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler II.pilot adayı olarak seçim süreçlerinde değerlendirilecekler.

Öğrencilere Havacılık Sektörünün Lider Firmalarından Birinin Kapıları Açılıyor…

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu imzalanan protokolle, öğrencilere eğitimlerine devam ederken sektörün lider firmalarından olan Türk Hava Yolları’nda gelecekteki kariyerlerine adım atma imkanı sağlanacağını vurguladı. Prof. Dr. Salihoğlu, öğrencilerin sadece eğitim sürecinin değil mezuniyet sonrası kariyer hayatlarının da kendileri için büyük önem taşıdığını ve bu tür iş birliklerini arttırma amacında olduklarını ifade etti.

“Türk Hava Yolları ile Pilot Yetiştirme Vizyonumuz Uyuşuyor…”

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Tolun ise, vizyonlarının önemli bir parçasını oluşturan çağdaş, yenilikçi, yaratıcı ve sağlam bir havacılık formasyonuna sahip mezunlar verme hedefinin, THY’nin gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen pilotlar istihdam etme hedefiyle örtüştüğünün altını çizdi.