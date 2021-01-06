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Girne Üniversitesi’nde Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvurular Başladı

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Girne Üniversitesi’nde 2020-2021 Akademik yılı bahar dönemi Burslu ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin başvuruları kabul edilmeye başlandı. 
Girne Üniversitesi’nde Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvurular Başladı

Girne Üniversitesi’nde 2020-2021 Akademik yılı bahar dönemi Burslu ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin başvuruları kabul edilmeye başlandı. 

Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki toplam 10 yüksek lisans ve doktora programına yapılacak başvurular 1 Şubat 2021 Pazartesi saat 17.00’ye kadar devam edecek.

%100’e Varan Burs Olanakları

Girne Üniversitesi, tezli yüksek lisans ve doktora programları için %100, %75, %50 ve %25 burs imkanı sunuyor. Kendi olanakları ile lisansüstü programa katılmak isteyenler de başvuru yapabilecek.

Günümüzde sadece kariyer amaçlı değil, kişisel gelişim açısından da önemli hale gelen master ve doktora programları için kayıt yaptırmak isteyen adaylar, başvuru koşulları ile ilgili olarak https://kyrenia.edu.tr/ web adresi üzerinden detaylı bilgi alabilecek.

Fehmi Tokay: “Deneyimli akademik kadrolarımızın desteği ile doktora ve yüksek lisans öğrencilerimiz alanlarında araştırma yapma imkanına sahipler.”

Konuya ilişkin açıklama yapan Girne Üniversitesi Genel Sekreteri Fehmi Tokay, Girne Üniversitesi’nin, 3 enstitü, 14 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ile YÖK / YÖDAK onaylı toplam 65 lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile İngilizce ve Türkçe dillerinde eğitim verdiğini söyledi.

 

Deneyimli akademik kadrolarının katkısı ve yönlendirmesiyle adaylara tercih ettikleri alanda, modern teknolojiyle desteklenen uzmanlaşma ve araştırma yapma imkanı sağladıklarını söyleyen Tokay, 500 bin basılı kitap ve 650 milyon dijital kaynağa erişim imkanı sağlayan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin araştırmacılara büyük bir olanak sağladığını vurguladı.

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