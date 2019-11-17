Girne'de çalıştığı inşaatta elini kaybetti, yardım çağrısında bulundu

KKTC'de çalıştığı inşatta elini kaybeden Muhittin Koşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yardım çağrısında bulundu.



KKTC'nin Girne kentine 2007 yılında ekmek parası kazanmak için gelip inşaatlarda çalışan Muhittin Koşan, işverenin baskısı üzerine kendi işi olmayan bir görevi yapması sonucu sağ elini pres makinesine kaptırdığını iddia etti. İnşaata çalışırken elini kaptırması sonucu ağır yaralanan Koşan hastaneye geç ulaştırılması nedeniyle kangrene çeviren kolunun bilekten yukarısının kesilmesine neden olduğunu belirtti. Koşan, KKTC hükümetinin kendisine bağladığı maaşının da kesilmesiyle Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden Kıbrıs'a hakkını aramaya geldiğini belirtti. Koşan yetkililere seslenerek, "Beş tane çocuğum var, şuan yollardayım, kalacak yerim bile yok ve yetkililerden yardım istiyorum. Hakkımın verilmesini istiyorum. Kıbrıs'ta iş kazasında bir kolumu kaybettim" dedi.