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Girne'de çalıştığı inşaatta elini kaybetti, yardım çağrısında bulundu

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KKTC'de çalıştığı inşatta elini kaybeden Muhittin Koşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yardım çağrısında bulundu.
Girne'de çalıştığı inşaatta elini kaybetti, yardım çağrısında bulundu

KKTC'de çalıştığı inşatta elini kaybeden Muhittin Koşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yardım çağrısında bulundu.


KKTC'nin Girne kentine 2007 yılında ekmek parası kazanmak için gelip inşaatlarda çalışan Muhittin Koşan, işverenin baskısı üzerine kendi işi olmayan bir görevi yapması sonucu sağ elini pres makinesine kaptırdığını iddia etti. İnşaata çalışırken elini kaptırması sonucu ağır yaralanan Koşan hastaneye geç ulaştırılması nedeniyle kangrene çeviren kolunun bilekten yukarısının kesilmesine neden olduğunu belirtti. Koşan, KKTC hükümetinin kendisine bağladığı maaşının da kesilmesiyle Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden Kıbrıs'a hakkını aramaya geldiğini belirtti. Koşan yetkililere seslenerek, "Beş tane çocuğum var, şuan yollardayım, kalacak yerim bile yok ve yetkililerden yardım istiyorum. Hakkımın verilmesini istiyorum. Kıbrıs'ta iş kazasında bir kolumu kaybettim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Koşan, "Bakmakla yükümlü olduğum 5 çocuğum var mağdurum, Sağlık bakanlığına gidiyorum, sigortaya git, çalışma dairesine git diyor, hepsi bir yere gönderiyor. KKTC Sağlık Bakanlığının bana verdiği engelli raporu yüzde 46 iken Ankara Numune Hastanesi'nin verdiği engelli raporu yüzde 56. Yapılan bu yanlışlığın düzeltilmesini istiyorum. Kıbrıs'ta kimseye sesimi duyuramıyorum. Bir haftadır KKTC'de gitmedik dolaşmadık kapı bırakmadım. Kapılar üstüme kapanıyor. Şuanda da bir miktar ödenen engelli maaşım da yoklamadan dolayı kesildi. Buraya gelmek için eşten dosttan borç aldım. Hakkımı aramak için geldim. Yetkililere sesleniyorum. Sakatlık derecemin yeniden gözden geçirilmesini istiyorum. Sigortaya gittim bana diyorlar git bir iş bul çalış. Bana iş veren olsa zaten çalışacağım, kim bana iş verecek" şeklinde konuştu. 

Kaynak: İHA

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