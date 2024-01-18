  • BIST 8016.09
  • Altın 1952.387
  • Dolar 30.1291
  • Euro 32.785
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAUluslararası Ceza Mahkemesi Gazze’de gazetecilere yönelik saldırıları soruşturacak

Girne'de İki Ayrı Trafik Kazası: Alkollü Sürücü Tutuklandı, Diğer Kazada Yaralanan Sürücü Hastanede

» »
Girne'de İki Ayrı Kaza: Alkollü Sürücü Tutuklandı, Diğer Kazada Yaralanan Sürücü Hastanede Müşahede Altında
Girne'de İki Ayrı Trafik Kazası: Alkollü Sürücü Tutuklandı, Diğer Kazada Yaralanan Sürücü Hastanede

18.01.2024 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Girne’de İskenderun caddesi üzerinde, Irena
BRANNIGAN (K-43) 466 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZRA 160 plakalı
salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon
hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarpmış ve karşı şeride geçip savrularak
tekrar orta refüje çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Irena
BRANNIGAN tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

 

17.01.2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolunun 0-1
kilometreleri arasında, Abdulkadir İŞLER (E-42) yönetimindeki JA 833 plakalı kamyonet araç
ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan Şht. Orhan Durusoy sokağa
dönüşe geçtiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan
çıkmış ve aydınlatma direği ile elektrik panosuna çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç
sürücüsü Abdulkadir İŞLER, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde müşahede
altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de katle teşebbüs... Annesine küfür edilince elindeki makasla...16 Ocak 2024 Salı 15:36
  • 44 yaşında Girne'de ani ölüm16 Ocak 2024 Salı 10:44
  • Girne'de çıkan yangın iş yeri deposunda çıktığı açıklandı14 Ocak 2024 Pazar 18:44
  • Alsancak'ta Kaybolan Cem DERE Bulundu12 Ocak 2024 Cuma 11:44
  • Girne'de Trafik Kazası: Öncelik Hakkı İhmaline Bağlı Motosiklet Kaza Yaptı12 Ocak 2024 Cuma 11:41
  • Alsancak'ta Alkollü Kavga: Genç Kadını Ciddi Şekilde Darp Edip Hastanelik Etti12 Ocak 2024 Cuma 11:32
  • Çatalköy'de Trafik Kazası: Motosikletle Çarpışan Araç Sürücüsü Yaralandı11 Ocak 2024 Perşembe 12:43
  • Alsancak'ta Kayıp Şahıs: Cem DERE'den 05.01.2024'ten Beri Haber Alınamıyor11 Ocak 2024 Perşembe 12:42
  • Lapta'da Uyuşturucu Baskını: S.D.'nin 10 Gram Hintkeneviriyle Tutuklandı11 Ocak 2024 Perşembe 12:35
  • Karşıyaka bölgesinde elektrik kesintisi olacak10 Ocak 2024 Çarşamba 15:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti