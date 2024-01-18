Girne'de İki Ayrı Trafik Kazası: Alkollü Sürücü Tutuklandı, Diğer Kazada Yaralanan Sürücü Hastanede

18.01.2024 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Girne’de İskenderun caddesi üzerinde, Irena

BRANNIGAN (K-43) 466 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZRA 160 plakalı

salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon

hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarpmış ve karşı şeride geçip savrularak

tekrar orta refüje çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Irena

BRANNIGAN tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

17.01.2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolunun 0-1

kilometreleri arasında, Abdulkadir İŞLER (E-42) yönetimindeki JA 833 plakalı kamyonet araç

ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan Şht. Orhan Durusoy sokağa

dönüşe geçtiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan

çıkmış ve aydınlatma direği ile elektrik panosuna çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç

sürücüsü Abdulkadir İŞLER, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde müşahede

altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.