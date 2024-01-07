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Girne'de Kavga ve Rahatsızlık

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Girne'de Kavga ve Rahatsızlık
Girne'de Kavga ve Rahatsızlık

06.01.2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Girne’de, Küp Demir Sokak üzerinde bulunan araç park yeri içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu U.A.(E-38) bir taraf olup, diğer bir taraf olan H.K.(E-51) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmışlardır.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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