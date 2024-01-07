Girne'de Kavga ve Rahatsızlık

06.01.2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Girne’de, Küp Demir Sokak üzerinde bulunan araç park yeri içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu U.A.(E-38) bir taraf olup, diğer bir taraf olan H.K.(E-51) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmışlardır.
Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.