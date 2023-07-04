Girne'de motosiklet sürücüsüne çarpıp olay yerinden kaçan şahıs tespit edilerek tutuklandı

Girne Karakum Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada hatalı U dönüşü yapmaya çalışırken motosiklet sürücüsü Uğur Aydın’a çarpıp ağır yaralanmasına sebep olduktan sonra olay yerinden kaçan araç sürücü tespit edilerek tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada; 03.07.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, kimliği meçhul sürücü yönetimindeki UY 021 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce sağ şeride geçip U dönüşü yapmaya çalışması sonucu, o esnada arkasından gelip aynı istikamete doğru seyreden Uğur Aydın (E-32) yönetimindeki HT 923 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.
Kaza sonucu yaralanan HT 923 plakalı motosiklet sürücüsü Uğur Aydın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Girne Dr. Suat Günsel Üniversite Hastanesi’ne sevk edilerek beyin kanaması teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kazaya methaldar UY 021 plakalı araç sürücüsünün İbrahim Bıçakçı (E-26) olduğu tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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