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Girne’de otopark sorunu ortadan kalkacak

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne merkez ve Kervansaray bölgelerindeki otopark sorununa çözüm getirmek amacıyla başlatılan katlı otopark projeleri hakkında açıklamada bulundu.
Girne’de otopark sorunu ortadan kalkacak

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne merkez ve Kervansaray bölgelerindeki otopark sorununa çözüm getirmek amacıyla başlatılan katlı otopark projeleri hakkında açıklamada bulundu.

Başkan Şenkul, daha önce dile getirdiği katlı otopark çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şu anda Yeni Liman, Açık Pazar ve Kervansaray Bölgelerine toplam kapasitesi 1200’ün üzerinde olan 3 adet katlı otopark inşa edileceğini ifade etti.

Ayrıca, Girne çarşısında da zeminde yaklaşık 110 araçlık otopark için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Şenkul, bu projelerin 2 tanesinin öz kaynaklarla, diğer ikisinin ise kamu-özel ortaklıklarıyla hayata geçirileceğini vurgulayarak, bu adımların Girne'nin otopark sorununu çözme konusundaki kararlılıklarını gösterdiğini belirtti.

Başkan Murat Şenkul, "Kentimizin sorunlarını tek tek çözeceğiz" diyerek, Girne'nin yaşanabilir bir kent olması için çalışmaların devam edeceğini ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreteceklerini ifade etti.

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