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“Girne’de sivrisineklerle mücadele yıl boyunca devam ediyor”

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Girne Belediyesi, sivrisinek ve bazı böceklerin mevsimsel ısınma ve geciken yağmur geçişlerinin yarattığı yoğun popülasyonu düşürüp tam anlamıyla kontrol altında tutmak için halkın katılımına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.
“Girne’de sivrisineklerle mücadele yıl boyunca devam ediyor”

Girne Belediyesi, sivrisinek ve bazı böceklerin mevsimsel ısınma ve geciken yağmur geçişlerinin yarattığı yoğun popülasyonu düşürüp tam anlamıyla kontrol altında tutmak için halkın katılımına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Girne Belediyesi, halk sağlığı için önemli bir sağlık riski oluşturan sivrisineklerle mücadelenin dört mevsim devam ettiğini, ancak mevsimsel geçişlerde özellikle havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek larvalarının üreme hızlarındaki artışın; bu yıl ada genelinde yaşanan gecikmeli yağmur geçişleri ve mevsimsel döngünün gecikmesi nedenleriyle son yılların en yüksek sivrisinek popülasyonu oluşumuna sebebiyet verdiğini belirtti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, belediye, merkezi devletin Sağlık Bakanlığı birimleri ile teknik istişareler de gözetilerek ada için yeni bir tür tespiti olarak kabul edilen Asya Kaplan türü sivrisinek için de bu yıl mücadele programı oluşturduklarını kaydetti.

Bu yeni tür sivrisinek de dahil olmak üzere Girne Belediyesi'nin kullandığı ilaçlar Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış olup çevre ve halk sağlığı gözetilen bir uygulama planıyla yapılıyor. Kullanılan teknik donanım, ayrıca uygulama ekibi ile bir bütün olarak dünya standardında bir çalışma yürütülüyor.  Sivrisinek mücadelesinin yanında kemirgen, hamamböceği, karasinek ve pire-kene mücadelesi de program dahilinde aynı şekilde yılın her mevsimi kesintisiz devam ediyor.

Girne Belediyesi, mevsimsel ısınma ve geciken yağmur geçişlerinin yarattığı yoğun popülasyonu düşürüp tam anlamıyla kontrol altında tutmak için halkın iştirakine ihtiyaç duyduğunu belirterek, yapılması gerekenleri paylaştı.

Belediyenin halkın iştirakini talep ettiği konular şöyle;

"Bahçenizde bulunan ve içerisinde su biriken kapların, saksı altlıklarının, lengerlerin, kullanılmayan raba lastiklerinin içerisindeki suları boşaltın

Sokak hayvanları için kaplara koyduğunuz suları en geç 3 gün içinde yenileyin

Süs havuzları içerisindeki suyu sık sık değiştirin veya larvalarla beslenen balıklar kullanın

Kullanılmayan yüzme havuzlarını boşaltın

Kırık rögar kapaklarını yenileyin

Açık su depolarınızı kapatın

Çürük depolarınızı yenileyin

Ayrıca, genel uçkun şikayetlerinin de kontrol altına alınabilmesi için:

Bahçenizdeki kuru otların temizliği

Organik çöplerin bertarafı

Çöp konteynerlerinin düzenli temizliği ve kapaklarının kapalı tutulması"

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