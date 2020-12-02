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Gönyeli Belediyesi kaçak yapılaşmayla etkin mücadelenin devam ettiğini açıkladı

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Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, “Yüksek yaşam standardını korumanın en önemli önceliği, planlı gelişimdir. Kentimizi çarpıtmayalım
Gönyeli Belediyesi kaçak yapılaşmayla etkin mücadelenin devam ettiğini açıkladı

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, “Yüksek yaşam standardını korumanın en önemli önceliği, planlı gelişimdir. Kentimizi çarpıtmayalım. Bu hem güvenliğimiz, hem de konforumuz için önemlidir.” dedi. Gönyeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gönyeli Belediyesi Başkanı Benli, ‘yüksek yaşam standartlı kent’ hedefini korumak için imara aykırı, kaçak ve izinsiz yapılara yönelik etkin mücadelenin sürdürüldüğünü kaydetti. 

2020’de imara aykırı ya da izinsiz 74 farklı ihbar alındığını açıklayan Benli, 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını belirtti. Benli, özellikle ek yapı, güneş paneli, çardak, prefabrik ev, ahşap oyun evi, ilave garaj gibi imara aykırı kaçak yapıların dikkat çektiğini belirterek, etkin denetimlerin süreceği uyarısını yaptı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, güzel bir kent yarattıklarını, bunun için çok çalıştıklarını kaydetti. Yüksek yaşam standardını korumanın en önemli önceliğinin, planlı gelişim olduğunu dile getiren Benli, “Kentimizi çarpıtmayalım. Bu hem güvenliğimiz, hem de konforumuz için önemlidir. Özgürlüklerimizi korumanın ve kentimize, kendimize, geleceğe saygının en önemli yansıması standartlara uymaktır.” ifadelerini kullandı. 

Güneş panellerine yönelik ortaya koyulan hassasiyetin ne kadar önemli olduğunun görüldüğüne dikkat çeken Benli, “Pek çok kentimizde ilk fırtınada havada uçuşan güneş panellerine tanıklık ettik. İmara aykırı yapılar konusunda kararlığımız eşitlik ve bilimsellik ilkesiyle sürdüreceğiz. Güzel kentimizi çarpıtmayalım, iş birliği için uzmanlarımız sizlerin hizmetindedir. Yüksek yaşam standardını korumak için çok sayıda yurttaşımızın gösterdiği hassasiyete de teşekkür etmek istiyorum.” dedi. 

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