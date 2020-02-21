Gönyeli-Kanlıköy yolunda kaza! 2 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 13.30’da Gönyeli-Kanlıköy yolunda meydana geldi. İlker Yeşeroğlu (39), yönetimindeki JH 049 plakalı araçla seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti.
O esnada karşı istikametten gelen Bayram Recep (41) yönetimindeki aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.
Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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