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Gönyeli'de kadına şiddet

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Gönyeli’de oğlunun boğazını sıktığını esnada araya giren anne E.S’yi darp eden zanlı Adil Sezik yapılan şikâyet üzere tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Gönyeli'de kadına şiddet

Gönyeli’de oğlunun boğazını sıktığını esnada araya giren anne E.S’yi darp eden zanlı Adil Sezik yapılan şikâyet üzere tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ayça Soykara, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Adil Sezik’in 16.08.2020 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen ciddi darp suçuna methaldar olduğunu söyledi. Polis, 16.08.2020 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Gönyeli'de, ikametgâhı içerisinde 16 yaşındaki oğlu A.S’nin kendisinden habersiz dışarıya çıktığı gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip adı edilenin boğazını sıktığı esnada araya giren eşi E.S'yi ittirerek başının sağ kısmını kapıya çarpmasına sebep olmak ve yine eşinin yüzüne defaten yumruk vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis,  müşteki ve oğlunun ayni gün LDH acil serviste doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporu temin edildiğini söyledi. Polis, ayni gün zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının TC ve KKTC vatandaşı olduğunu söyleyerek, davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve ikamet adresinin olduğu bölgeden izinsiz ayrılmaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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