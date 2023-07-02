Gönyeli’de kadına şiddet: Ailemi korumak için yaptım

Gönyeli’de eşine şiddet uygulayan zanlı H.Y, kasti bir şey yapmadığını, ailesini korumak için yaptığını savundu.

Gönyeli’de meydana gelen “Yaralama, Şiddet Kullanma Tehditti, Ciddi Darp” kadına karşı şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H.Y. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz, 28 Haziran 2023 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gönyeli'de sakin zanlı H.Y’nin, Gönyeli'de bulunan ikametgahları içerisinde denize gitme dediği halde denize gittiklerine canı sıkıldığı eşi F.Y’nin oturduğu yere doğru üzerine soda şişesini savurup kırılan cam parçalarının üzerine düşmesine müteakip ayağa kalkan eşinin boğazını sıkıp karnına tekme atıp kafasını duvara vurup yere düşürdükten sonra kafasını beton zemine vurup karnına kafasına ve koluna tekme vurarak ciddi bir şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının ayrıca eşine hitaben 'Seni öldürecem ancak bu şekilde bitecek, beni dinlemiyorsun' diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra eline mutfaktan aldığı henüz tespit edilemeyen ekmek bıçağı ile sol koluna keskin yerini vurup 7 cm kesi oluşmasına sebep vererek yaralanmasına sebep olduğunu aktardı.

Polis zanlının akabinde aynı evde sakin baldızı G.Ç’nin eşini denize götürdüğü gerekçesi ile boğazını sıkıp darp ettikten sonra elindeki bıçağı gelişi güzel sallayarak 'seni öldürecem, sen benim yuvamı yıktın' diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra baldızının sol el yüzük parmağında 4 cm kesi ve sol çenesinde 3 cm çizik oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını belirtti. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Alparslan Yavuz meselenin ciddi bir mesele olduğunu alınan ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini müştekilerin doktor kontrolünden geçirilerek raporlar temin edildiğini ayrıca kayıp emare bıçak olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı “kasti bir şey yapmadım yapmak isteseydim şişeyi duvara değil üzerine atar orada yapacağımı yapardım. Ailemi korumak için yaptım karımı çocuğumu çok seviyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.