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Güney Kıbrıs kayıpların bulunabilmesi için KKTC ile makamları ile iş birliği yapmak istiyor

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Rum Başkanlık Sarayı’nda dün kayıplar konusunda gerçekleştirilen toplantıda, KKTC makamlarıyla kayıplar konusunda iş birliği yapılmasına ve Türk askerinin arşivine erişilebilmesine yönelik yöntemler arandı.
Güney Kıbrıs kayıpların bulunabilmesi için KKTC ile makamları ile iş birliği yapmak istiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in dün, Rum Başkanlık Sarayı’nda kayıplarla ilgili toplantı düzenleyerek, yetkililere kayıplarla ilgili gelişmeler, araştırma programları ve kimlik tespit etme programıyla ilgili bilgilendirme yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Başkanlık’tan yapılan açıklamaya göre toplantıda, KKTC makamlarıyla kayıplar konusunda iş birliği yapılmasına ve Türk askerinin arşivine erişilebilmesine yönelik yöntemler arandığını yazdı.

Gazete, toplantıya Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, Kayıp Şahıslar Komitesi Rum üyesi Leonidas Pandelidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kiriakos Kuros, Başkanlık Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos, Diplomatik Büro Şefi Marilena Rauna ve bazı diğer görevlilerin katıldığını kaydetti.

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