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Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır Zirvesi başladı

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Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır Zirvesi başladı
Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiades, Mısır Cumhurbaşkanı El -Sisi ve Yunanistan Başbakanı AleksisTsipras’ın yer aldığı zirvede enerji, ekonomi ve jeopolitik konular masaya yatırılıyor.

Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır Zirvesi Güney Lefkoşa’da başladı.

Anastasiadis, Çipras ve El Sisi, terörle mücadele, bölgesel güvenliğin ilerletilmesi ve bölgede uzun vadeli istikrarın sağlanması gibi karşılıklı yarar sağlayan meseleleri ele alıyor.

Üçlü görüşmenin ardından Anastasiadis- Çipras ve Sisi basına açıklamada bulunacak.

Yunanistan Başbakanı AleksisÇipras üçlü görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs – Yunan ilişkilerindeki istikrarı sürdürmenin önemine dikkat çekti.

Rum lider Nikos Anastasiadis de şahsi twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yunanistan Başbakanı AleksisÇipras ve Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi ile görüşmesinin, yapıcı bölgesel işbirliği modelini oluşturan üç ülkenin işbirliği mekanizmasını derinleştirip pekiştirme amacı taşıdığını belirtti.

Bu arada üçlü zirve öncesinde AnastasiadisÇipras ile bir araya gelerek Kıbrıs konusunun da ele alındığı özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, Aralık ayı başında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirmesi planlanan Atina ziyareti ışığında ele alındı.

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