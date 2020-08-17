Güney Kıbrıs “zenginlerin B planı içerisinde”

Güney Kıbrıs’ın, küresel salgın dolayısıyla uyguladığı kısıtlama önlemleri nedeniyle ortalama yolcuların tercihlerini kısıtlamasına rağmen paralarını, kendi ülkelerindeki sağlık altyapıları yetersiz olduğu için küresel salgından kaçmak, ikamet izni veya “altın pasaport almakta kullanan zenginlerin rağbet ettiği bir yer haline geldiği bildirildi.

Fileleftheros “Kıbrıs Küresel Salgın Nedeniyle Zenginlerin B Planında… CNN’e göre ‘Altın’ Vize Talepleri Patladı” başlıklı haberinde, yakın zamana kadar hareket özgürlüğü, vergi indirimleri, eğitim, ticari çıkar için edinilen “altın vizelerin”, küresel salgınla birlikte servetleri 2-50 milyon dolar arasında olan zengin ailelerin, gelecekleri için, sağlık sistemi iyi ülkeleri barındıran B planları yaptıklarını yazdı.

CNN tarafından yapılan bir araştırmayı kaynak gösteren gazete, Güney Kıbrıs ve Karadağ’ın, vatandaşlık programları ile altın vizelerin yeni kullanıcılarının rağbet ettiği ülkeler olduğunu, yılın ilk üç ayında Güney Kıbrıs’a yapılan altın vize başvurularında 2019’a göre yüzde 142, Karadağ’a ise yüzde 75 artış yaşandığını yazdı.