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Güney Kıbrıs'ta 3. kez tam kapanma...

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Rum basını, Güney Kıbrıs’ta vaka artışından dolayı alınan ve bugünden itibaren geçerli olacak yeni kararlarla birlikte 3’üncü kez tam kapanmaya gidileceğine dikkati çekti.
Güney Kıbrıs'ta 3. kez tam kapanma...

Rum basını, Güney Kıbrıs’ta vaka artışından dolayı alınan ve bugünden itibaren geçerli olacak yeni kararlarla birlikte 3’üncü kez tam kapanmaya gidileceğine dikkati çekti.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın bugünden itibaren 3’üncü kez tam kapanmaya gideceği yönündeki haberlere geniş bir şekilde yer verdiler.

Alithia gazetesi haberi “Kıbrıs 3’üncü Lockdown’da” başlığıyla aktarırken; halkın, tam kapanma öncesinde, dün, sahillere, dağlara ve kafelere akın ettiğini yazdı.

Gazete yeni kararların bugünden itibaren 9 Mayıs tarihine kadar geçerli olacağını da anımsattı.

VAKA SAYILARI

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta, dün, 56 bin 862 test neticesinde, 773 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini yazdı.

Gazete haberinde tedavi gören hasta sayısının 301 olduğunda dikkati çekerken, 74’ünün durumunun kritik olduğunu belirtti.

Habere göre tedavi görenlerin yaş ortalaması ise 58.6.

Gazete haberinde dün can kaybının yaşanmadığını, bununla birlikte hayatını kaybeden 298 kişiden 197’sinin erkek, 101’inin ise kadın, yaş ortalamasının ise 78 olduğunu yazdı.

AŞILAMA

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki aşılama programı çerçevesinde nüfusun yüzde 20’sinin 1’inci doz aşı olduğunu, aşılama programının devam ettiğini belirtti.

Rum Sağlık Bakanlığının açıklamasına dayanarak 23 Nisan tarihine kadar toplam 236 bin 265 aşı yapıldığını, bunun 176 bin 82’sinin ilk doz aşı olduğunu belirten gazete, Rum Sağlık Bakanlığının, bugünden itibaren 43-44 yaş aralığındaki kişilerin aşılanmasına başlanılacağını açıkladığını yazdı.

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