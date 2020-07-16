Güney Kıbrıs'ta 6 vaka...Bakanlık: 3 vaka kuzeyden geldi

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün 1504 test yapıldığı ve 6 yeni vakaya rastlandığı duyuruldu.
Açıklamada, 6 Covid-19 pozitif vakadan 3’ünün, Kuzey Kıbrıs’tan Güney’e geçen Suriyeli mülteciler olduğu ifade edilirken, 2’sinin otel çalışanı, 1’inin ise Larnaka Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan Brezilya asıllı bir futbolcu olduğu ifade edildi.
Böylece, Kıbrıs’ın güneyinde tespit edilen toplam vaka sayısı 1031’e yükselmiş oldu.
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