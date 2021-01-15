Güney Kıbrıs'ta Anastasiadis ile Çipras odağında 'yolsuzluk' iddiaları

Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis'in Yunanistan'ın eski başbakanı Aleksis Çipras'a, 'parayla vatandaşlık satın alma' işlemlerinden 'milyonlarca euro'luk gelir elde ettiğini söylediği' iddia edildi. Lefkoşa ve Atina, bu iddiaları yalanladı.

Kıbrıs’ın güneyinde, son günlerde 'yolsuzluk' iddiaları tartışılıyor. İddiaların odağında Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan’ın eski başbakanı Aleksis Çipras yer alıyor. Pazar günü Kathimerini gazetesinin gündeme taşıdığı iddialar gerek Kıbrıs’ta gerekse de Yunanistan’da tartışmaya neden oldu. Yolsuzluk iddiaları dış basında da yankı buldu.

Kıbrıs’ın deneyimli gazetecilerinden Andreas Parashos, Kathimerini’de yayınlanan son köşe yazısında Anastasiadis’in Çipras’ın Yunanistan başbakanı olarak katıldığı son Avrupa Birliği (AB) toplantısı sonrasında yaşananlarla ilgili olarak önemli bilgiler paylaştı. İddiaya göre, toplantının ardından Çipras ile bir araya gelen Anastasiadis, eski başbakana iktidarda olduğu sürede servetini arttırmak için adım atıp atmadığını sordu. Bunun ardından Anastasiadis, Kıbrıs’ta finansal kriz sonrasında yürürlüğe konulan para ile vatandaşlık satın alma meselesine değindi ve kendisinin kurmuş olduğu hukuk bürosunun bu işlemlerden milyonlarca euro'luk bulan gelir elde ettiğini belirtti.

İDDİALAR YALANLANDI

Parashos, iddiayla beraber Anastasiadis’in hukuk bürosunun vatandaşlık programından elde ettiği gelirleri yurt dışına çıkardığını ve Kıbrıs sorununun da adanın bir yarısında kurulu düzeni sömürenlerin çıkarları nedeniyle çözülmediğini öne sürdü. Deneyimli gazeteci ayrıca, Anastasiadis’in kendisine, kısa bir süre önce Kıbrıs sorununda 'iki devletli çözüm' yanlısı olduğunu söylediğini de yazdı.

Lefkoşa’nın güneyinde hükümet kulvarları gerek 'iki devletli çözüm' gerekse de vatandaşlık programından elde edilen kişisel kazanç iddialarını sert bir dille yalanlıyor. Atina’dan yapılan açıklamada da bu iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

GAZETE ÖZÜR DİLEDİ, PARASHOS İSTİFA ETTİ

Kathimerini gazetesi yönetimi de Parashos’un iddialarını temellendiremediği nedeniyle cumhurbaşkanlığından özür diledi ve gazetenin genel yayın yönetmeni ile ilişkilerini koparma noktasına geldi. Parashos ise Kathimerini yönetiminin 'ifade özgürlüğü' ilkesinin arkasında durmadığı ve oto-sansür uyguladığı iddiaları ile gazetedeki görevinden istifa etti.

VATANDAŞLIK SATIN ALMA VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Kıbrıs’ta 2013’ten sonra uygulanan 'para ile vatandaşlık satın alma' programı önceki aylarda yerel ve dış basının gündemindeydi. Katar merkezli Al Jazeera, Kıbrıslı siyasetçilerin yurt dışında 'karanlık' bağlantıları ve faaliyetleri olan şahıslara vatandaşlık verilmesi için aracılık ettiği bilgisini paylaştı. Son ifşalar sonrasında adanın güneyinde Temsilciler Meclisi başkanı ile ana muhalefet mensubu bir milletvekili görevlerinden istifa etmek zorunda kaldı.

KKTC’de ekim ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşit egemenlik ilkesi temelinde 'iki devletli çözüm' perspektifini Kıbrıs sorununun gündemine taşıdı. İki devletli formülün Kıbrıs’ın gündemine gelmesinden evvel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anastasiadis’in Kıbrıs’ta federasyon fikrinin işlevsel olamayacağı görüşünde olduğu bilgisini paylaşmıştı.

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