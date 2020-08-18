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Güney Kıbrıs’ta Biyometrik Kimlik Kartlarının Yeni Versiyonu Dağıtılmaya Verilmeye Başlandı

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Güney Kıbrıs’ta Biyometrik Kimlik Kartlarının Yeni Versiyonu Dağıtılmaya Verilmeye Başlandı
Güney Kıbrıs’ta Biyometrik Kimlik Kartlarının Yeni Versiyonu Dağıtılmaya Verilmeye Başlandı

Güney Kıbrıs’ta, “Kıbrıs” vatandaşlarına verilecek biyometrik kimlik kartlarının yeni versiyonunun, dünden itibaren dağıtılmaya başlandığı haber verildi.

Kimlik kartlarının artık biyometrik olduğunu, bunların uluslararası ve Avrupa hukuku tarafından belirlenen tüm standartlara uyduğunu ve dolayısıyla sahtecilik ve başkasının kimliğine bürünme karşısında yüksek güvenlik düzeyine sahip olduğunu yazan Alithia gazetesi, eski tipteki mevcut kimlik kartlarının ise tarihleri bitene kadar geçerli olduklarını ve şu an değiştirilmeyeceklerini ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Τerörizm Sebebiyle 865 bin Kıbrıslı İçin Yeni Kimlikler- Eskiler ve Yeniler Arasında Güvenlik Değişiklikleri” başlıklı haberinde, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik kartı sahibi yaklaşık 865 bin Kıbrıslı Rum ile on binlerce Kıbrıslı Türk’ün, AB’nin güvenliği hedefiyle, kimlik kartlarını yavaş yavaş değiştirmeleri gerekeceğini yazdı.

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