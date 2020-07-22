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Güney Kıbrıs’ta bugün pozitif vaka yok

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Güney Kıbrıs’ta bugün pozitif vaka yok
Güney Kıbrıs’ta bugün pozitif vaka yok

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün 2 bin 465 test yapıldığı ve Covid-19 pozitif vakaya rastlanmadığı duyuruldu. 

Açıklamada, bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısının 1040 olduğu da ifade edildi. 

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