Güney Kıbrıs’ta bugün pozitif vaka yok

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün 2 bin 465 test yapıldığı ve Covid-19 pozitif vakaya rastlanmadığı duyuruldu.
Açıklamada, bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısının 1040 olduğu da ifade edildi.
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün 2 bin 465 test yapıldığı ve Covid-19 pozitif vakaya rastlanmadığı duyuruldu.
Açıklamada, bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısının 1040 olduğu da ifade edildi.
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