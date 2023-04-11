Güney Kıbrıs’ta depodan sızan su nedeniyle resmi internet sayfaları hizmet dışı kaldı

Güney Kıbrıs’taki tüm bakanlıkların, müsteşarlıkların ve dairelerin internet sayfalarının dün, Maliye Bakanlığı’nda bulunan sunuculara (server) yan taraftaki depodan su sızması nedeniyle oluşan arıza sonucu hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, devlete ait tüm internet sayfalarının bağlı olduğu sunucuların Maliye Bakanlığı binasında bulunduğunu ve konum olarak, büyük su depolarının yan tarafındaki bodrum katında yer aldıklarını yazdı.

Gazete, su sızıntısı riskinin Araştırma ve İnovasyon Müsteşarlığı yetkilileri tarafından daha önceden tespit edildiğini ve sunucuların başka bir yere taşınmasının talep edildiğini; ancak henüz ilgili prosedürün başlatılmadığını kaydetti.