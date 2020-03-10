Güney Kıbrıs’ta İki Corona Vakasının Doğrulanması…

Güney Kıbrıs’ta dün iki kişide Corona virüsünün tespit edilmesi ve özellikle hastalardan birinin doktor oluşu, Rum basınında geniş yer buldu.

Politis gazetesi, “Corona Virüsünün Yuvası Lefkoşa Genel Hastanesi – Kardioloji Bölüm Müdürü Hastalarla Da Temas Etti” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın Corona virüsüyle hiç hesapta olmayan ve olabilecek en kötü senaryoyla tanıştığı yorumunda bulunarak, dün tespit edilen iki vakaya geniş yer verdi.

Gazete, tespit edilen iki vakadan birinin, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde kardiyoloji bölümünde görev alan doktor Hrisostomos Kokkinos olduğunu, 64 yaşındaki doktorun 3 Mart’ta İngiltere’den adaya dönmesinin hemen ardından işe başlaması sebebiyle, en büyük risk grubu olan kalp hastalarına virüsü bulaştırmış olabileceğini yazdı.

Doktor Kokkinos’ta virüs tespit edilmesinin ardından Rum Sağlık Bakanlığı’nın tüm doktor ve hemşirelere test uygulanması ve kardioloji kliniğinin kapatılarak dezenfekte edilmesi kararını aldığını belirten gazete, birimde tedavi görmekte olan 20 hastanın akıbetinin ne olacağının ise netleşmediğini yazdı.

Haberde, Lefkoşa Genel Hastanesi’ndeki tüm randevuların ve ameliyatların iki gün ertelendiği belirtilirken, hastanenin temizlik görevlilerinin dün akşam virüs bulaşır korkusuyla hastanede temizik yapmayı reddetmeleri sebebiyle karmaşa yaşandığı ifade edildi.

Gazete, semptomlarının varlığını 8 Mart günü ilgili birimlere ileten Kokkinos’un geçtiğimiz hafta hastanenin tüm klinik şefleriyle bir toplantıya katıldığını, ayrıca Sağlık Bakanı’yla da görüşmesi planlandığını aktardı.

DİĞER VAKANIN EBEVEYNLERİ DOKTOR

Haberde, sonucu pozitif çıkan diğer bir vaka olan 25 yaşındaki şahsın ise, kendisine salık verildiği gibi İtalya dönüşü kendisini izole etmediğine inanıldığı ve şahısla temasa geçen kişilerin tespitine çalışıldığı belirtildi.

Gazete, Limasol’da ikamet eden şahsın ebeveynlerinin de doktor oldukları vurgulandı.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu dün akşam yaptığı açıklamada halka, talimatlara uymaları, virüs semptomlarını göstermeleri durumunda hastanelere koşmayarak verilen numaraları aramaları çağrısında da bulundu.

Fileleftheros ise konuya ilişkin haberini, “İki Vakayla Alarm – Kardiyoloğun Temasa Geçtiği Kişiler Konusunda Endişeler – Normal Şekilde Lefkoşa Hastanesine Gitti” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından ayrıntılı şekilde aktardı.

Gazete, Rum Sağlık Bakanı’nın dünkü açıklamasına geniş yer verdiği haberinde, virüs tespit edilen doktor Kokkinos’un gazeteye yaptığı açıklamayı da okuyucusuna yansıttı.

Habere göre Kokkinos, 3 Mart tarihinde Londra’dan döndüğünde virüse dair hiçbir semptomunun bulunmadığını, ertesi gün acil bir vaka için hastaneye çağırıldığını ve sonraki günlerde de sağlığında bir sorun olmamasından ötürü çalışmaya devam ederek birçok ameliyat gerçekleştirdiğini belirtti.

Kokkinos, 8 Mart günü kas ağrısı hissettiğini anacak yorgunluktan olduğunu düşündüğünü belirttiği açıklamasında, bunun üzerine hastanenin göğüs hastalıkları uzmanlarına başvurduğunu, buradaki doktorların kendisine, endişe etmemesini salık vermelerine rağmen kendi ısrarıyla virüs testinin yapıldığını da öne sürdü.

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Sağlık Bakanlığı’nın 250 bin maske, 40 bin koruyucu tulum ve virüsle mücadele çerçevesinde diğer bazı sağlık gereçleri için ihaleye çıkmayı planladığını da vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Bize Geldi Hem De Çok Ters Geldi – Kıbrıs’ta Dün İki Corona Vakası Doğrulandı – İlk Vakalar Endişe Yarattı – Tüm Ameliyatlar 48 Saat Ertelendi”.

Haravgi: “Lefkoşa Hastanesi Karantinada – 64 Yaşındaki Kalp Cerrahı Corona Taşıyıcısı”.