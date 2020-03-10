  • BIST 106.584
  • Altın 326,717
  • Dolar 6,1144
  • Euro 6,9380
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Güney Kıbrıs’ta İki Corona Vakasının Doğrulanması…

» »
Güney Kıbrıs’ta İki Corona Vakasının Doğrulanması…
Güney Kıbrıs’ta İki Corona Vakasının Doğrulanması…

 Güney Kıbrıs’ta dün iki kişide Corona virüsünün tespit edilmesi ve özellikle hastalardan birinin doktor oluşu, Rum basınında geniş yer buldu.

Politis gazetesi, “Corona Virüsünün Yuvası Lefkoşa Genel Hastanesi – Kardioloji Bölüm Müdürü Hastalarla Da Temas Etti” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın Corona virüsüyle hiç hesapta olmayan ve olabilecek en kötü senaryoyla tanıştığı yorumunda bulunarak, dün tespit edilen iki vakaya geniş yer verdi.

Gazete, tespit edilen iki vakadan birinin, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde kardiyoloji bölümünde görev alan doktor Hrisostomos Kokkinos olduğunu, 64 yaşındaki doktorun 3 Mart’ta İngiltere’den adaya dönmesinin hemen ardından işe başlaması sebebiyle, en büyük risk grubu olan kalp hastalarına virüsü bulaştırmış olabileceğini yazdı.

Doktor Kokkinos’ta virüs tespit edilmesinin ardından Rum Sağlık Bakanlığı’nın tüm doktor ve hemşirelere test uygulanması ve kardioloji kliniğinin kapatılarak dezenfekte edilmesi kararını aldığını belirten gazete, birimde tedavi görmekte olan 20 hastanın akıbetinin ne olacağının ise netleşmediğini yazdı.

Haberde, Lefkoşa Genel Hastanesi’ndeki tüm randevuların ve ameliyatların iki gün ertelendiği belirtilirken, hastanenin temizlik görevlilerinin dün akşam virüs bulaşır korkusuyla hastanede temizik yapmayı reddetmeleri sebebiyle karmaşa yaşandığı ifade edildi.

Gazete, semptomlarının varlığını 8 Mart günü ilgili birimlere ileten Kokkinos’un geçtiğimiz hafta hastanenin tüm klinik şefleriyle bir toplantıya katıldığını, ayrıca Sağlık Bakanı’yla da görüşmesi planlandığını aktardı.

DİĞER VAKANIN EBEVEYNLERİ DOKTOR

Haberde, sonucu pozitif çıkan diğer bir vaka olan 25 yaşındaki şahsın ise, kendisine salık verildiği gibi İtalya dönüşü kendisini izole etmediğine inanıldığı ve şahısla temasa geçen kişilerin tespitine çalışıldığı belirtildi.

Gazete, Limasol’da ikamet eden şahsın ebeveynlerinin de doktor oldukları vurgulandı.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu dün akşam yaptığı açıklamada halka, talimatlara uymaları, virüs semptomlarını göstermeleri durumunda hastanelere koşmayarak verilen numaraları aramaları çağrısında da bulundu.

Fileleftheros ise konuya ilişkin haberini, “İki Vakayla Alarm – Kardiyoloğun Temasa Geçtiği Kişiler Konusunda Endişeler – Normal Şekilde Lefkoşa Hastanesine Gitti” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından ayrıntılı şekilde aktardı.

Gazete, Rum Sağlık Bakanı’nın dünkü açıklamasına geniş yer verdiği haberinde, virüs tespit edilen doktor Kokkinos’un gazeteye yaptığı açıklamayı da okuyucusuna yansıttı.

Habere göre Kokkinos, 3 Mart tarihinde Londra’dan döndüğünde virüse dair hiçbir semptomunun bulunmadığını, ertesi gün acil bir vaka için hastaneye çağırıldığını ve sonraki günlerde de sağlığında bir sorun olmamasından ötürü çalışmaya devam ederek birçok ameliyat gerçekleştirdiğini belirtti.

Kokkinos, 8 Mart günü kas ağrısı hissettiğini anacak yorgunluktan olduğunu düşündüğünü belirttiği açıklamasında, bunun üzerine hastanenin göğüs hastalıkları uzmanlarına başvurduğunu, buradaki doktorların kendisine, endişe etmemesini salık vermelerine rağmen kendi ısrarıyla virüs testinin yapıldığını da öne sürdü.

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Sağlık Bakanlığı’nın 250 bin maske, 40 bin koruyucu tulum ve virüsle mücadele çerçevesinde diğer bazı sağlık gereçleri için ihaleye çıkmayı planladığını da vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Bize Geldi Hem De Çok Ters Geldi – Kıbrıs’ta Dün İki Corona Vakası Doğrulandı – İlk Vakalar Endişe Yarattı – Tüm Ameliyatlar 48 Saat Ertelendi”.

Haravgi: “Lefkoşa Hastanesi Karantinada – 64 Yaşındaki Kalp Cerrahı Corona Taşıyıcısı”.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • II. Hrisostomos Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ayin yönetti09 Mart 2020 Pazartesi 12:10
  • Sınır Kapıları Konusunda Akel ve Hükümet Arasındaki Tartışma Sürüyor09 Mart 2020 Pazartesi 11:57
  • Hristodulidis Tarihi Sorumlulukların Üstlenilmesinden Söz Etti09 Mart 2020 Pazartesi 11:33
  • Güney Kıbrıs'ta askeri bölük Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı09 Mart 2020 Pazartesi 11:21
  • Anastasiadis’ten UNFICYP’e eleştiri06 Mart 2020 Cuma 17:05
  • RUM Hükümeti Mülteciler Konusunda Teyakkuzda05 Mart 2020 Perşembe 13:35
  • ‘Şikayet eden biz değiliz, sürekli şikayet eden taraf onlar’05 Mart 2020 Perşembe 13:30
  • Zavrantonas’ın KKTC’de Tutuklanması05 Mart 2020 Perşembe 12:50
  • Corona Virüsü Güney Kıbrıs’ın Gündemini Meşgül Etmeyi Sürdürüyor05 Mart 2020 Perşembe 12:36
  • Kiprianu Büyükelçileri Bilgilendirdi05 Mart 2020 Perşembe 12:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti