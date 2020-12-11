Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Tedbirlerine Tepki

SIGMA televizyon kanalının bulunduğu bina önünde, dün akşam toplanan ve hükümetin Covid-19 tedbirlerini protesto eden bir grubun çıkardığı olaylarda 3 kişi yaralandı, bazı kişiler ise tutuklandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan ek tedbirlere yönelik tepkilerin devam ettiğini yazdı. Gazete, eğlence merkezi sahipleri, ticari merkezlerin (malls) yöneticileri, eğitimciler, sanatçılar, dershane sahipleri ve papazların, hükümetin bugün sabahtan 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacağını açıkladığı tedbirleri protesto ettiklerini yazdı.

Halkın tepkisinin, televizyon ve radyolardan yoğun bir şekilde dile getirildiğini yazan gazete ticari merkezlerde (alışveriş merkezleri) ve büyük mağazalarda, dün ise yoğun kalabalıkların, kuyrukların yaşandığını, halkın “protestolar” altında noel yortusu ve yeni yıl hediyesi almaya koştuğunu belirtti.

Alışveriş merkezlerinde bulunan mağazaların bugünden, 31 Aralık tarihine kadar kapalı olacaklarından dolayı, kâr elde etmek için son gün promosyon düzenlediğini belirten gazete, hükümetin ise sabah itibarıyla, halkı ve özellikle etkilenen işletmeleri, alınan tedbirlerin doğruluğu konusunda ikna etmeye çalıştığını yazdı.

SANATÇILARDAN MECLİS’E MEKTUP

Fileleftheros gazetesi, bir başka haberinde, Rum Sanatçılar Birliği’nin, Rum Meclisi’ne bir mektup göndererek, içinde bulunulan dönemin, alınan tedbirler kapsamında, sanatçılar ve kültür açısından trajik olduğundan bahsettiğini yazdı.

Habere göre, sanatçılar, devletten destek talebinde de bulundu.

PAPAZLAR DA TEPKİLİ

Fileleftheros gazetesine göre, Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos, kilise ile ilgili tedbirleri sert olarak nitelendirdi ve Sen Sinod Meclisi’ni gelecek hafta toplantıya çağırdı.

II.Hrisostomos açıklamasında ayrıca bu kararların “kabadayılıkla” değil, soğukkanlılıkla ele alınması gerektiğini; ayrıca hükümet-kilise arasındaki iyi ilişkilerin de daha iyi sonuç getireceğine vurgu yaptı.

II.Hrisostomos, bir kişi tarafından değil, Sen Sinod Meclisi tarafından alınacak kararın en iyi karar olacağını söyledi.

Sözde “Omorfo Metropoliti” Neofitos kendi bölgesine ait kiliselerin kapanmayacağını, ayinlerin yapılacağını ve kiliselere girişin yasaklanmayacağını belirtti.

Baf Metropoliti Yeorgios ise açıklamasında kararını yeniden gözen geçirmesi için hükümete çağrıda bulundu.

SİGMA BİNASI ÖNÜNDE PROTESTO EYLEMİ

Fileleftheros gazetesi, SIGMA televizyon kanalının bulunduğu bina önünde, dün akşam toplanan ve hükümetin Kovid-19 tedbirlerini protesto eden bir grup vatandaşın olay çıkardığını yazdı.

Protestocuların sadece protestoda bulunmakla kalmadıklarını, gelen geçen araçlara taş atarak zarara yol açtıklarını yazan gazete, protestocuların ayrıca polise ve gazetecilere de küfürler yağdırdığını belirtti.

Gazete olay yerine gelen polis ekiplerinin binaya girilmesini önlemek, kalabalığı dağıtmak ve taş atılmasını önlemek için göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kaldığını yazdı.

Habere göre, SIGMA kanalı, olayların yaşandığı saatte haber bülteninde olayı ve saldırganları kınadı.

Gazete olay neticesinde 3 kişinin yaralandığını, bazı kişilerin de tutuklandığını yazdı.

ARALIK AYININ İLK ON GÜNÜNDE RAKAMLAR KORKUTUCU

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Aralık ayının ilk on gün içerisindeki rakamların 23 kişinin ölmesiyle birlikte korkutucu olduğunu yazdı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün 403 yeni vaka ve 2 ölüm açıkladığını yazan gazete, hastanelerde Kovid-19 tedavisi görenlerden 20’sinin durumunun kritik olduğunu, 13’ünün yoğun bakım ünitelerinde, 7’sinin ise ileri bakım ünitelerinde bulunduğunu belirtti.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün Kovid-19 nedeniyle, 81 yaşındaki bir erkek ile 83 yaşındaki bir kadın hastanın yaşamını yitirdiğini yazdı.

Toplam ölü sayısının 47’si erkek, 25’i kadın olmak üzere 72’ye yükseldiğini yazan gazete, ölenlerin yaş ortalamasının ise 77 olduğunu belirtti.

Hastanelerde tedavi gören toplam Kovid-19 vakasının 106, bunlardan 20’sinin durumunun ise kritik olduğunu belirten gazete, 20 kritik vakadan, 10’unun entübe olduğunu yazdı.

Gazete, yapılan hızlı testler neticesinde 236 pozitif vakaya rastlanıldığını ve bu kişilere yönelik PCR testlerinin yapılacağını da belirtti.