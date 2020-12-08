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Güney Kıbrıs’ta Tedbirlere Karşın Rekor Vaka Sayısı

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Güney Kıbrıs’ta, Kovid-19 tedbirlerinin artırılmasına karşın vaka sayısındaki artışın endişe yarattığı belirtildi. 
Güney Kıbrıs’ta Tedbirlere Karşın Rekor Vaka Sayısı

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, vaka ve ölüm sayılarındaki artışa geniş bir şekilde yer verdiler. 
Haberi “Korona ile Mücadeleyi Kaybediyoruz-Yeni Olumsuz Rekor” başlıklarıyla aktaran gazete Güney Kıbrıs’ta dün 416 yeni vaka ile birlikte 2 ölümün daha açıklandığını yazdı.
84 ve 89 yaşlarında olan iki erkek hastanın, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini yazan gazete böylelikle ölüm sayısının 63’e yükseldiğini belirtti. 


Güney Kıbrıs’ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 77 olurken, ölenlerden 41’inin erkek, 22’sinin ise kadın olduğunu belirten gazete Kovid-19 tedavisi gören hasta sayısının 126’ya yükseldiğini, bunlardan 20’sinin ise durumunun ağır olduğunu yazdı.


Gazete, Güney Kıbrıs’ta dün PCR testi neticesinde 416 vakanın belirlendiğini, geçtiğimiz günlerde yapılan hızlı testler neticesinde ise teyit edilmeyi bekleyen 200 pozitif vakaya rastlanıldığını da belirtti. 

2 ÇOCUK VAKA 


Alithia gazetesi bir başka haberinde ise koronavirüs tespit edilen 2 çocuğun, Makarios Hastanesinde tedavi gördüğünü, sağlık durumlarında ise endişelenecek bir durumun bulunmadığını yazdı.
Habere göre, Makarios Hastanesi Pediatri Bölümü Müdürü Avraam İlias yaptığı açıklamada 3 yaşındaki erkek çocuğu ile bir aylık kız bebeğin, yüksek ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduklarını, yapılan testlerinin ise pozitif çıktığını belirtti. 


İlias, bebeğin, yaş itibarıyla basınç odasında tutulduğunu söyledi. 
Habere göre Makarios Hastanesinde bugüne kadar 16 çocuk Kovid-19 tedavisi gördü. 


TEDBİRLER 


Alithia gazetesi bir başka haberinde ise, Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Grubu tarafından 14 Aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere açıklanan Kovid-19 tedbirlerinin, vaka sayısında üçlü hanelerin görülmesi nedeniyle, gevşetilmek yerine daha da artırılmasının düşünüldüğünü yazdı.
Haberi “Gevşetmeleri Unutun” başlığıyla veren gazete Epidemiyoloji Grubunun, mevcut tedbirlerin korunmasını veya artırılmasını düşündüğünü yazan gazete, epidemiyolojik verilerin yarın yeniden değerlendirileceğini, noel yortusu ve yeni yıl dönemi için muhtemelen kararların alınacağını belirtti. 
Politis gazetesi “İkinci Dalgadan Olan Vakaların Tsunamisi” başlıklı haberinde, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannis’in dün Danışma Kurulu ile bir araya geldiğini, Yoannis’in bugün, uzmanların ne önerdiği konusunda ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i bilgilendireceğini yazdı.


Gazete şimdilik herhangi bir kararın alınmadığını, ileriki günlerdeki vaka sayısının bekleneceğini belirtti. 
Fileleftheros gazetesi ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün Sağlık, Maliye Eğitim ve Çalışma Bakanları ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacağını yazdı.

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