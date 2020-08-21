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Güney Kibris’taki Corona vakaları

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Güney Kibris’taki Corona vakaları
Güney Kibris’taki Corona vakaları

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs rakamları ve bununla ilgili gelişmeler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün yapmış olduğu açıklamasına dayanarak, yapılan 3 bin 202 test neticesinde 10 yeni vakaya rastlanıldığını, toplam vaka sayısının 1395’e ulaştığını yazdı.

10 vakadan 5’inin, daha önce teyit edilmiş vakaların temas zincirinin takip edilmesi sonucunda belirlendiğini yazan gazete geriye kalan 5 kişiden 2’sinin yurt dışından gelenlere yapılan, aralarında “Ethniki Ahna” futbol takımı oyuncusunun da bulunduğu diğer 3 kişinin ise kendi girişimiyle yapılan testler neticesinde ortaya çıktığını belirtti.

Habere göre “Ethniki Ahna” futbolcusu, daha önce teyit edilen bir başka takım oyuncusu ile temas etmesi neticesinde enfekte oldu.

KORONAVİRÜS VAKASI ONKOLOJİ MERKEZİNE GİTTİ

Alithia gazetesi bir başka haberinde, Onkoloji Merkezi’nin polikliniklerini dün ziyaret eden koronavirüs vakasının, paniğe neden olduğunu yazdı.

Gazete Onkoloji Merkezi’nden yapılan açıklamaya dayanarak, Merkezin, bahse konu vakadan haberdar olur olmaz ilgili prosedürleri uygulamaya koyduğunu, vakanın temas ettiği personelin belirlenmesi sürecini başlattığını belirtti.

Habere göre Onkoloji Merkezi açıklamasında ayrıca, tedbir amaçlı olarak merkezin  radyoterapi bölümündeki bütün tedavilerin dün ve bugün için iptal edildiğini, tedavilerin 24 Ağustos’tan itibaren yeniden başlamasının beklendiğini ifade ederken, Onkoloji Merkezi hastalarının bu konuya gösterdikleri sabır ve anlayışa yönelik teşekkürlerini de sundu.

80 KİŞİ KARANTİNADA

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Rum sağlık ekiplerinin, Purnara’daki göçmen kabul merkezinde Suriyeli olan 11 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından harekete geçtiğini yazdı.

Gazete bahse konu Suriyelilerin, Türkiye’den yola çıkan bir gemiyle KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a geçtiklerini iddia ederken, bu kişilere yapılan testler neticesinde 11 kişide koronavirüs tespit edildiğini, koronavirüs vakalarıyla temas eden 80 kişinin ise Larnaka’ya bağlı Tersefan bölgesindeki özel olarak inşa edilen yerde karantinaya alındığını belirtti.

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