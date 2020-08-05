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SON DAKİKA1220 test, 4 pozitif vaka

Güney'de 15 yeni vaka

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Güney'de 15 yeni vaka
Güney'de 15 yeni vaka

Güney'de bugün 3132 test yapıldığı ve 15 yeni vakaya rastlandığı duyuruldu.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı bugün 3132 test yapıldığını ve 15 yeni Koronavirüs pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Vakalardan 7'sinin, daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ifade edilen açıklamada, 1 vakanın ise Amsterdam'dan geldiği belirtildi.

Öte yandan  Pournara Kampı'nda bulunan iki göçmenin de pozitif çıktığı belirtilirken, 4 vakanın ise özel laboratuvarlarda tespit edildiği kaydedildi.

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