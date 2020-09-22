Güneyde 2709 test, 15 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 2709 Covid-19 test yapıldı. Testler sonucunda 15 yeni pozitif vaka tespit edildi.
Vakaların 9 tanesinin ise Nea Salamina futbol kulübü oyuncusu olduğu bildirildi.
Güneyde toplam vaka sayısı 1618’e yükseldi.
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 2709 Covid-19 test yapıldı. Testler sonucunda 15 yeni pozitif vaka tespit edildi.
Vakaların 9 tanesinin ise Nea Salamina futbol kulübü oyuncusu olduğu bildirildi.
Güneyde toplam vaka sayısı 1618’e yükseldi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.