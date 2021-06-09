Güney’de 77 yeni vaka ve 2 can kaybı

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte yapılan 39 bin 124 test sonucunda 77 yeni pozitif vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 2 covid-19 hastası daha hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 72 bin 996’ya ulaştı.
Güney Kıbrıs’ta coronavirüs tedavisi gören 78 yaşında 1 erkek hasta ile 69 yaşında 1 kadın daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Güney’de covid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı 367’ye yükseldi.
Güney Kıbrıs’ta 47 covid-19 hastasının tedavi gördüğü 18 hastanın kritik durumda olduğu ve 11 hastanın ise entübe durumda olduğu açıklandı.
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