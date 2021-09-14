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Güney’de Çözüm Anketi

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Güney’de Çözüm Anketi
Güney’de Çözüm Anketi

Politis gazetesi, Lefkoşa Üniversitesi’nin, “Sigma” kanalı adına yaptığı çözüm anketinin sonuçlarına yer verdi.

Politis gazetesi, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ankete katılanların yüzde 39’nun iki kesimli, iki toplumlu federasyon; yüzde 25’nin 1960 Anayasasına geri dönülmesiyle üniter devlet;  yüzde 18’nin hangi koşullara bağlı olacağını izahat etmeksizin üniter devlet; yüzde 5’nin bölünme ya da iki devlet; yüzde 4’nün mevcut durumun korunması; yüzde 4’nün konfederasyon; yüzde 2’sinin çifte enosis (çifte ilhak) şeklinde yanıt verdiğini yazdı.

Gazete ankete katılanların yüzde 51’nin “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 1960 Anayasası’na dönüşe yönelik (olmayan) önerisinin yanlış gidişatta olduğunu” addettiğini, yüzde 49’nun ise aksi görüş belirterek, bunun doğru bir gidişat olduğundan söz ettiğini belirtti.

Habere göre ankete katılanların yüzde 68’i, 1960 Anayasasına geri dönüşün müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olmayacağını, yüzde 32’si bu önerinin çıkmazın kırılmasına ve müzakere sürecinin yeniden başlamasına yardımcı olacağını düşünüyor.

Anastasiadis’in,  BM Genel Sekreteri’ne resmi öneride bulunması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 53 iken, bu fikre karşı çıkanların oranı ise yüzde 47’dir.

Ankete katılanların yüzde 92’si bu önerinin Kıbrıs Türk tarafınca kabul edilmeyeceği, yüzde 48’i ise önerinin BM ve uluslararası unsur tarafından kabul edilebileceğini, yüzde 52’si ise aksi görüşe sahip.

Böyle bir önerinin sunulmasının Kıbrıs Rum tarafının BM parametrelerini terk etmekle suçlanması tehlikesinin bulunduğuna inananların oranı yüzde 64. Ankete katılan yüzde 57’si Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olmasının ardından şekillenen durumların Kıbrıs sorununun 1960 Anayasası temelinde Kıbrıs sorununun çözümünün uygulanmasının mümkün olmadığını düşünüyor.

Garantilerle ilgili soru üzerine ankete katılanların yüzde 52’si AB’ye katılımın sağladığı garantilerin yeterli olduğunu düşünürken, yüzde 37’si Kıbrıslı Türklerin güç yapılarına etkin katılımının olması, yüzde 30’u BM Güvenlik Konseyi’nden garantilerin olması, yüzde 3’ü ise Kıbrıslı Türk başkan yardımcısının veto hakkının korunması gerektiğini düşünüyor.

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