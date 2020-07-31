Güney’de koronavirüse karşı ek tedbirler: Maske takmayana 300 Euro ceza!

Limasol’da artış gösteren koronavirüs pozitif vakalar üzerine, salgına karşı yeni önlemler alan Güney Kıbrıs, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ek tedbirleri duyurdu.
üney Kıbrıs Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, epidemiyoloji ekibi ile yaptığı toplantı sonrası alınan ek tedbirleri, düzenlediği basın toplantısında şöyle sıraladı:
- Kamuya açık tüm iç mekanlarda (kilise, süpermarket, kafe, bar ve benzeri) maske takma zorunluluğu getirildi. Takmamanın cezası, 300 Euro olarak belirlendi.
- Hava alanlarındaki PCR kontrolleri günde 600'den 1.000'e yükseltilecek.
- Toplu Taşımada doluluk oranını % 50'ye düşürülecek.
- İşletmeler, restoranlar ve diğer kuruluşlardaki kontroller ve gözetim yoğunlaştırılacak.
Söz konusu ek tedbirlerin, bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
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