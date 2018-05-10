Güneyde polise ateş açan şüphelilerden biri yakalandı

Limasol’da geçtiğimiz Cumartesi akşamı, şüpheli şahıslar ile Rum polisi arasında yaşanan ve sonucunda 2 polis mensubunun ağır yaralandığı silahlı kovalamaca ile ilgili şüphelilerden biri olan İlias Muzos’un dün yakalandığı bildirildi.

Limasol’da geçtiğimiz Cumartesi akşamı, şüpheli şahıslar ile Rum polisi arasında yaşanan ve sonucunda 2 polis mensubunun ağır yaralandığı silahlı kovalamaca ile ilgili şüphelilerden biri olan İlias Muzos’un dün yakalandığı bildirildi.

Politis gazetesi, Muzos’un Limasol’daki “Kapilio” bölgesinde bulunan bir binada saklandığını kaydederken, Muzos’un dün sabah, 26 yaşındaki eşine ait araca bindiğini ve yola çıktığını; yolda polis çevirmesine takıldığını ve yine kaçmaya çalıştığını, ancak yakalandığını yazdı.

Haberde, Muzos’un dün gece geç saatlerde polise yazılı ifade verdiği ve bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiği kaydedildi.