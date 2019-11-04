Güneyde turist ve memur sayıları belli oldu

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’a bu yıl eylül ayında gelen turist sayısının, geçtiğimiz yıl eylül ayına oranla yüzde 0.9’luk bir artış gösterdiğini belirtti.

Gazete; Almanya, İngiltere, Fransa gibi geleneksel ülkelerden gelen turist sayısında azalmalar yaşandığını, Danimarka, İsrail, Ukrayna gibi ülkelerden ise artışların olduğuna dikkati çekti.

Gazete seyahat acentelerinin araştırma sonuçlarına dayanarak, Eylül 2019’da gelen turist sayısının 524 bin 707 olduğunu, Eylül 2018’de bu rakamın 520 bin 138 ile sınırlı kaldığını yazdı.

Habere göre Ocak-Eylül 2018 döneminde gelen turist sayısı 3 milyon 239 bin 760 iken, 2019 yılının aynı döneminde ise bu rakam yüzde 0.6’lık artışla, 3 milyon 260 bin 546’ya yükseldi.

Rusya’dan gelen turist sayısının, Eylül 2019’da, Eylül 2018’e oranla yüzde 2.9 arttığını yazan gazete, İsrailli turistlerin de yüzde 12.0 oranında bir artış gösterdiğini belirtti.

Gazete, Birleşik Krallık’tan olan turist sayısının bir yıl önceye oranla yüzde 2.9 oranında azaldığını, Eylül 2018’de 174 bin 477, Eylül 2019’da ise 169 bin 465 turistin geldiğini yazdı.

Birleşik Krallık’ın, yüzde 32.3 oranıyla, Güney Kıbrıs için Eylül 2019 açısından esas turizm kaynağı olmaya devam ettiğini de yazan gazete, bunu; yüzde 22.8 ile Rusya, yüzde 6.9 ile İsrail ve yüzde 4.1 ile İsveç gibi ülkelerin izlediğini belirtti.

MEMUR SAYISI

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise, Rum İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’taki geçici memur sayısının Eylül 2019’da, Eylül 2018’e oranla artış gösterdiğini belirtti.

Haberde yer alan verileri tablo şeklinde de yayımlayan gazete, Eylül 2019 itibarıyla istihdamın, 51 bin 446 olan 2018’e oranla 346 kişi artarak, 51 bin 792’ye yükseldiğini belirtti.

Habere göre Eylül 2018’de, 14 bin 185 olan geçici personel sayısı, Eylül 2019’da 15 bin 192’ye yükseldi.

Gerek kamu gerekse eğitim alanındaki istihdamın, Eylül 2018’e oranla, 2019’da artış gösterdiğini yazan gazete, eğitim alanındaki memur sayısının yüzde 2.9’luk artış gösterdiğini, bununla birlikte geçici sayısında da yüzde 22.5 (639 kişi)oranında artış olduğunu belirtti.