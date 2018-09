Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yarın New York’ta ayrı ayrı bir araya geliyor.



BM Genel Sekreteri Guterres’in Anastasiadis’le olan görüşmesinin en başta, Kıbrıs saatiyle yarın akşamüzeri 05.30’da gerçekleştirilmesinin planlandığını yazan Fileleftheros gazetesi “Guterres Liderleri Görüyor ve Karar Veriyor” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ise Guterres’le cumartesi sabahı görüşeceğini, ancak Guterres’in talebi üzerine Guterres-Akıncı görüşmesinin yarın yerel saatle 19.40’ta (Kıbrıs saatiyle Cumartesi sabah 02.40’ta) yapılacağını yazdı.



Kıbrıs Türk tarafına göre, görüşme tarihinin değiştirilmesini Genel Sekreter’in istediğini kaydeden gazete, dün akşamüzerine kadar, yapılan değişikliğin Genel Sekreterin Kıbrıs sorunuyla ilgili olası kararlarıyla mı ilgili olduğu veya görüşmelerinin programının değişmesinden mi kaynaklandığına dair herhangi bir bilgi bulunmadığına işaret etti.



Anastasiadis’in programına göre, Rum liderin New York’tan ayrılacağı uçuşun, yerel saatle cumartesi öğlen olduğunu kaydeden gazete, dolayısıyla Guterres’in liderlerle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesine karar vermesi durumunda, bunun Anastasiadis’in New York’tan ayrılmasından önce, cumartesi sabahı yapılabileceğini iddia etti.



Haberde “üst düzey bir Rum diplomatik kaynağın gazeteye, böyle bir olasılığa ilişkin bilgisi olmadığını ve yarınki Anastasiadis-Guterres görüşmesinde, Guterres’in bir sonraki adımı konusunda daha net bir manzara ortaya çıkmasının beklendiğine dair tahminler bulunduğunu” söylediği de belirtildi.



BM Genel Sekreteri Guterres’in bugün Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la görüşeceğini ve Çipras’ın yarın Genel Kurul’da konuşacağını yazan gazete, Anastasiadis’in de bugün Kıbrıs saatiyle akşamüzeri 04.30’da BM Genel Kurulu’nda konuşacağını bildirdi.



Anastasiadis’in bunun akabinde BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin temsilcileriyle bir yemekte buluşacağını ve görüşmede Kıbrıs sorununun haricinde UNFICYP konusunun da ele alınacağını belirten gazete, Anastasiadis’in bu akşam ise Rum-Amerikan Örgütleri Federasyonu’nun etkinliğinde konuşacağını kaydetti.



Politis gazetesi de “Lute’u Tekrar İstiyoruz” başlıklı haberinde, Rum kesiminin yarın Anastasiadis ile Guterres arasında gerçekleştirilecek olan görüşmeye yoğun bir şekilde hazırlandığını ve Anastasiadis’in de çıkmazın önlenmesi için, aralarında BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un yeni temaslar yapmasının da bulunduğu bir dizi öneri getireceğini yazdı.



Anastasiadis’in yarın Guterres’le yapacağı görüşmeye bir dizi öneriyle gideceğini ve bu önerilerin prosedürel nitelikli ve çıkmazın önlenmesi hedefine sahip olacaklarını belirten gazete, Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Ekim ayı ortasında Güvenlik Konseyine yönelik raporunun sunulmasından önce, Lute’un yeni temaslar için bölgeye dönmesini isteyeceğine işaret etti.



Rum hükümet kaynaklarının günler öncesinden atıfta bulundukları, fakat fazla detay vermedikleri geriye kalan önerilerin ise şimdilik bilinmediğini ifade eden gazete, “Elindeki bilgilere göre, Anastasiadis’in, Guterres çerçevesinin tüm meselelerinde belirleyici bir yakınlaşma tespit edilmesi ve Genel Sekreter’in ortaya koyduğu altı noktada stratejik bir anlaşmaya varılmasının bir realite haline gelmesi durumunda, bir zaman takvimine karşı olmadığı konusunda, Rum kesiminin sahip olduğu tezi yineleyeceğine” işaret etti.



“New York’taki hükümet kaynaklarından, dramatik gelişmeler yaşanmasına dair perspektiflerin düşük olduğu yönünde mesajlar geldiğini” belirten gazete, Rum kesiminin özellikle Kıbrıs’taki garantör ülkelerin dışişleri bakanlarının yaptığı görüşme konusunda, bunun “durum tespiti/keşif nitelikli” olduğu yönünde bir bilgi aldığını kaydetti.



Gazete “elindeki bilgilere” dayanarak, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’un yer aldıkları çalışma yemeğinde “yeni fikirler duyulmadığını” ve Çavuşoğlu ile Kocias’ın, Crans Montana’da ne yaşandığına dair yorumlarını karşılaştırdıklarını belirtti.



İngiltere Dışişleri Bakanı’nın görüşmeye katkısının sınırlı olduğunu, çünkü konuyla derinden meşgul olmadığını yazan gazete, üç bakanın yeniden buluşmalarının iyi olacağı konusunda mutabık kaldıklarını, fakat kesin bir tarih belirlenmediğini ekledi.



Fileleftheros gazetesi de “İngiliz Dışişleri Bakanı Kocias ile Çavuşoğlu’nun Hem Fikir Olmamasını Dinledi” başlıklı haberinde, “Yunan bir diplomatik kaynağın”, garantör ülkelerin dışişleri bakanlarının geçtiğimiz akşam çalışma yemeği şeklinde gerçekleştirdikleri gayri resmi görüşmede “Kıbrıs sorununun uluslararası boyutlarıyla ilgili meseleleri ele aldıklarını söylediğini” öne sürdü.



Görüşmenin keşif nitelikli olduğunu kaydeden gazete, “aynı bilgilere” dayanarak, yemeğin bir saat sürdüğünü ve “İngiliz Dışişleri Bakanı’nın, Çavuşoğlu ile Kocias’ın gerek Crans Montana’da ne olduğu, gerek Güvenlik ve Garantiler meselelerine yaklaşımla ilgili konularda anlaşmazlığa düştüklerinde, çoğunlukla onları dinlediğini” belirtti.



“Çavuşoğlu tarafından net bir pozisyon ortaya konmadığının görüldüğünü ve genel hatlarıyla bilindik Türk tezlerini yinelediğini” kaydeden gazete, öte yandan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la olan görüşmesinde Kıbrıs sorununda “farklı bir yaklaşım olmasını istediğini, ancak bu fikrin Çipras tarafından kabul edilmediğini” öne sürdü.



PRODROMU



Gazete “Lefkoşa Türk İddialarını Reddediyor- Türkiye Kendi Başına Guterres Çerçevesini Kabul Ettiğini Söylüyor” başlıklı haberinde ise, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun dün Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’e yaptığı açıklamada “Türk tarafının Guterres çerçevesini kabul ettiğine dair bilginin kaynağını sorgulayarak, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinden buna benzer bir şey çıktığına dair herhangi bir bilgi olmadığını” söylediğini iletti.



Gazeteye göre Prodromu, “Türkiye’nin Crans Montana’yla da ilgili olarak tüm bu süre zarfındaki söyleminin, Türklerin Guterres çerçevesini kabul ettiği ve Başkan Anastasiadis’in geri çekildiğinin iddia edilmesi şeklinde olduğunu” öne sürdü.



Prodromu, üç garantör ülkenin Dışişleri Bakanları arasındaki görüşmenin, zeminin hazırlanması gerektiği mantığına dayanması durumunda, bunun kendileri açısından doğru gidişata yönelik olduğunu, fakat bugün bile bundan sonuçlar çıktığının görülmediğini sözlerine ekledi.



ANASTASİADİS’İN İKİLİ TEMASLARI



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’taki BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde bazı hükümet ve devlet bakanlarıyla ikili temaslarda bulunduğunu da yazan gazete, Anastasiadis’in Ürdün Kralı Abdullah’la yaptığı görüşmede yakın ikili ilişkilerin teyit edildiğini, bölgesel gelişmelerle ilgili fikir teatisinde bulunulduğunu, ayrıca Kıbrıs sorunun da ele alındığını belirtti.



Anastasiadis’in Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Mauritius Başbakanı Pravind Kumar Jugnauth ile bir araya geldiğini de kaydeden gazete, Rum liderin Amerikan-Yahudi Komitesi liderliğiyle bir araya geldiğini de ekledi.