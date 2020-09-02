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Guterres’in Mektubu Rum Basınında

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderdiği Maraş içerikli mektup, Rum basınında bugün geniş şekilde yer aldı.
Guterres’in Mektubu Rum Basınında

Haberi “Maraş İçin Müdahale- Kapalı Şehir İle İlgili Teyitler ve Tavsiyelerle Birlikte BM Genel Sekreterin Anastasiadis’e Mektubu” başlıklarıyla veren Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Maraş konusunda, BM Genel Sekreteri’ne yönelik mesajları ve telefonunun, Guterres’in Anastasiadis’e gönderdiği mektupla sonuç getirdiğini yazdı.

Gazete, Guterres’in mektubunda tüm konuyu yakından izlediğine dair Anastasiadis’e güvence verdiğini yazarken Guterres’in Anastasiadis’e yönelik yanıt mektubunun basına dün açıklandığını yazdı.

Alithia gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in mektubuna ilişkin haberi “Güvenlik Konseyi Kararlarına Uygun Olmayan Herhangi Bir Eylem Yok-Maraş ile İlgili Guterres’in Endişeleri” başlıklarını kullanırken, gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Anastasiadis’in Maraş konusundaki endişelerini ciddi şekilde değerlendirdiğini yazdı.

Haravgi gazetesi ise habere “BM, Maraş Konusunu Yakından Takip Ediyor” başlığıyla yer verdi.

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