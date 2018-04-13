Güzelyurt Belediyesi’nin yaşlılar haftası organizasyonunda bin 600 kişi ağırlandı

Güzelyurt Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi’nin Yaşlılar Haftası nedeniyle düzenlediği dört organizasyona yaklaşık bin 600 kişinin katıldığını açıklandı.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 24, 30 Mart, 6 Nisan tarihlerinde yapılan organizasyonların sonuncusu bugün oldu. Bugün, Sosyal Hizmet Birimi’nin yaklaşık 400 erkek üyesi ağırlandı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, dört hafta boyunca Sosyal Hizmet Birimi üyelerine gösterdiği ilgi ve konukseverliğinden dolayı Mr. Pound Direktörü Ali Özay’a teşekkür plaketi takdim etti.

Özçınar, yemekte de bir konuşma yaparak, Sosyal Hizmet Birimi’nin düzenlediği organizasyonlar sayesinde dostlukların pekiştiğini ifade ederek, sosyal hizmet projelerinde personelin özverili çalışma yürüttüğünü söyledi.

Özçınar, Sosyal Hizmet Birimi üyelerini ağırlayan Lord’s Palace Hotel’e de teşekkür etti.