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Hamitköy yasta

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Hamitköy yasta
Hamitköy yasta

Hamitköy Spor Kulübü yöneticisi, futbolcu Ömer Albayrak'ın babası, Rüstem Albayrak, mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybederken, cenazesi bugün ikindi namazı sonrasında defnedilecek Hamitköy Spor Kulübü yöneticisi, futbolcu Ömer Albayrak ile Hamitköy tribün liderlerinden Mehmetali Albayrak'ın babası, Rüstem Albayrak, mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Hamitköy Spor Kulübü camiasını derinden üzen vefat sonrasında Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy Spor Kulübü yönetimi şu açıklamayı yaptı: "Futbolcumuz Ömer Albayrak’ın çok değerli babası, yıllardır kulübümüze yönetici olarak hizmet veren, kırmızı siyah renklerimize gönülden bağlı kardeşimiz Rüstem Albayrak vefat etmiştir. Merhuma Tanrı'dan rahmet geride kalan tüm ailesine sabırlar diliyoruz.

Cenazemiz bugün (13/4/2019) saat 16:00'da Hamitköy Camisinde kılınacak ikindi namazı sonrasında, Hamitköy Mezarlığına defnedilecektir. Tüm camiamızın başı sağolsun."
 

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