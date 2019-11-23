Hamitköy’de feci kaza! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hamitköy’de traktörden düşen 3 yaşındaki Ege Metin Ömerağa hayatını kaybetti.
Hamitköy’de bugün saat 11.00 sıralarında Paşa Sokak üzerinde Hüseyin Ömerağa (E-59) yönetimindeki AA 729 plakalı traktör ile evinin avlusuna girdiği sırada o esnada kucağında oturmakta olan Ege Metin Ömerağa (E-3) dengesini kaybederek traktörden düşüp sağ arka tekerleğin altında kalması sonucu yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.
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