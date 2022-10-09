Harley Quinn rolünü Lady Gaga’ya kaptıran Margot Robbie konuştu

Joker filminin devamı için çalışmalar başlarken kadroya Harley Quinn olarak Margot Robbie yerine Lady Gaga'nın dahil edilmesi dikkat çekmişti. Robbie, rolü Lady Gaga'nın alması hakkında konuştu.

Geçtiğimiz aylarda Todd Phillips’in Joker’in devam filmi çalışmalara başladığını duyurması ve Joaquin Phoenix’in de rolü yeniden kabul etmesi sinemaseverlerde heyecan yaratmıştı.

Phoenix sonrası kadroya dahil olan isimlerden biri de Lady Gaga oldu. Ünlü yıldızın daha önce Margot Robbie’nin canlandırdığı Harley Quinn’i canlandıracak olması ise dikkat çekti.

Daha önce üç farklı yapımda Harley Quinn’i canlandıran Margot Robbie, MTV News’e şunları söyledi: “Beni çok mutlu ediyor çünkü en başından beri tek istediğim Harley Quinn’in bu karakterlerden biri olması. Macbeth veya Batman gibi her zaman harika bir oyuncudan harika bir oyuncuya geçiyor.”

Ancak Robbie, bir rolün bir kadından başka bir kadına geçerken Batman’de olduğu gibi övgüyle ya da onurlandırılmayla lanse edilmediğini belirtiyor. Robbie, Cate Blanchett’ten sonra Kraliçe I. Elizabeth’i canlandırmayı kabul etmesine rağmen, kadın karakterlerin arasında rekabet yaratılmaya çalışıldığını vurguluyor:

“Yeterince güçlü bir temel inşa etmek büyük bir onur, Harley artık diğer oyuncuların oynamayı deneyeceği karakterlerden biri olabilir. Bence Lady Gaga, onunla inanılmaz bir şey yapacak.”

Ağustos ayında Gaga, sosyal medyada Phoenix’in karşısında Joker: Folie à Deux’da rol aldığını doğrulayan bir teaser paylaştı. Joker’in devam filmi Todd Phillips tarafından yönetilecek ve 4 Ekim 2024’te vizyona girmesi planlanıyor.

DC Comics filminde rol alacak diğer oyuncular arasında Catherine Keener, Brendan Gleeson ve Zazie Beetz yer alıyor.