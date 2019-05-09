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Harmancı: AB’nin altyapı fonlarının sadece güneye verilmesi adil ve mantıklı değil

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Almanya’dan siyasileri ağırladı.Belediyeden verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Alman Sosyal Demokrat Partisi (SDP) heyetini kabul etti.
Harmancı: AB’nin altyapı fonlarının sadece güneye verilmesi adil ve mantıklı değil

LTB Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kabulde Harmancı heyete Kıbrıs sorunu, Lefkoşa’nın ve belediye tarihçesiyle ilgili bilgi verdi, bugünkü çalışmaları ve LTB-Lefkoşa Rum Belediyesi ile yapılan ortak projeleri aktardı.

Soruları da yanıtlayan Harmancı, iki belediyenin ortaklaşa yaptığı Haspolat Arıtma Tesisi ve Lefkoşa İmar Planı’ndan da söz etti.

Heyet üyeleri bu ortak çalışmaların daha fazla olması dileğinde bulundu.

“AB’NİN ALTYAPI FONLARININ SADECE GÜNEYE VERİLMESİ ADİL VE MANTIKLI DEĞİL”

Avrupa Birliği’nin altyapı fonlarını sadece Güney Kıbrıs’a verdiğini dile getiren Harmancı, bunun adil ve mantıklı bir politika olmadığını kaydetti. 

Güney Kıbrıs’ın egzoz emisyonunu azaltmak için fon aldığını ama havanın sınır tanımadığını söyleyen Harmancı, bu ve buna benzer konularda güneyle kuzeyin birlikte düşünülerek hareket edilmesi ve buna göre fon verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.  

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