Harmancı: Vatandaştan anlayış bekliyoruz

Lefkoşa’da Kemal Aksay caddesi üzerinde haftasonundan itibaren altyapı çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek bu konuda halktan gelen şikayetlere cevap veren Harmancı, “Vatandaş bu konuda haklı,ancak biz de işyapmak zorundayız.

Biraz anlayış bekliyoruz” dedi. Öğleden sonra yağmur beklendiğini ifade eden Harmancı, “Lefkoşalılar bugün biraz dert çekecek.Ancak çalışmaları öğleden sonra tamamlamaya çalışacağız”dedi.



Harmancı, 12 metrelik cadde üzerindeki kanalizasyon, yağmur suyu, kaldırım ve asfalt çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek yol çalışmalarının haftasonu yapılması için gayret gösterdiklerini ancak zaman zaman haftabaşına da aksadığını söyledi. 45 Dakika programında “Kadın Sığınma Evi”yle ilgili soruyu da yanıtlayan Harmancı, Kadın Sığınma Evi”nin bu ülke şartları içerisinde şiddet ve mobbing gören birçok kadına yeni bir gelecek kurabilmek adına ciddi bir kapı açtığını söyledi. Şu ana kadar 50’ye yakın kadının “Kadın Sığınma Evi” sayesinde yeni bir hayata kavuştuğuna işaret eden Harmancı, Evin fonksiyonunun sadece bir çatı yaratmak olmadığını, hukuksal ve psikokoljik destekle iş bulma konusunda destek sağladığını anlattı. AB’nin desteği ile bu yıl yeni bir “Kadın Sığınma Evi”projeisne başlanacağını ifade eden Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, yeni proje ile 8 kadın 8 çocuk kapasitesinin 2 katına çıkacağını söyledi. Harmancı, devletin de bu konuya el atması gerekeceğini ifade ederek konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile istişare içinde olduklarını kaydetti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı, “LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi” yle ilgili bilgi de vererek, bu konuda “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi ve “Engelli Çalışmalar Birimi” olarak iki konuda çalışma yürütüldüğünü söyledi ve bunlarla ilgili yapılan çalışmaları anlattı.

LTB’nin, özel ilgi ve Eğitim gerektiren bireylerin ailelerinin yaşadığı sorunları çözebilmek adına “Geçici Bakım Evi Projesi” altyapı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Harmancı, “Geçici Bakım Evi”nin önümüzdeki yıllarda hizmete kazandırılacağını söyledi. Harmancı, “Marmara Köprüsü”, “merkezin yayalaştırılması” “Lefkoşa’ya Bisiklet Yolu Yapımı”, “Asmalatı Projesi” projeleriyle ilgili bilgilerde verdi.

Marmara Köprüsü’nün tamamlandığını sadece çevresel düzenlemer kaldığını belirten Harmancı, 2 kilometrelik bisiklet yolunun ise bir ay içinde tamamlanacağını, böylece Sanayi Bölgesi ile Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi arasında ilk bisiklet yoluna kavuşulacağını açıkladı. Harmancı, 30’un üzerindeki noktada bisiklet kirlama istasyonları kurulacağını, bu konuda özel bir şirketle anlaştıklarını ve bu konuda belediye’nin yüzde 20 kar sağlayacağını ve bu karla bisiklet yollarının artırılacağını söyledi. LTB Başkanı Harmancı, Lefkoşa Surlariçi’nde devam eden “Asmaaltı Projesi” yla ilgili olarak ise bölgede yayalaştırma altyapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini, şimdiden bölgeye birçok kapı açıldığını söyledi. Harmancı, Lefkoşa Surlariçi’nde bir devinim yaşandığına işaret ederek, bu konuda kalıcılaştırıcı bir devlet politikasına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.Harmancı, bu konuda Turizm Bakanlığı, Eski Eserler Dairesi ile Vakıflar İdaresi’nin ortak çalışmasının elzem bir durum olduğunu vurguladı. Harmancı, açık pazarın terminal bölgesinden taşınacağını, bunun için “Yeni Açık Pazar” projesi çalışmalarının devam ettiğini, seçimden sonra ihaleye çıkılacağını söyledi. LTB’nin işyeri denetimleriyle ilgili ise Harmancı, işyeri denetimleri konusunda Belediye olarak bir yenilik getirdiklerini ve hata yapan ve halkın sağlığıyla oynayan işyerlerini isimleriyle deşifre ettiklerini söyledi. Harmancı, LTB’nin bunu yapan tek belediye olduğunu ve bu uygulama ile işyerlerinin hata yapmasını minimuma indirdiklerini kaydetti. Harmancı, ithal gıda ürünlerinde paketleme yetkisi alan işyerlerinin ticaret dairesi tarafından denetlenmesi gerektiğini de vurguladı. LTB olarak bu yaz 4 yıllık görev sürelerinin sona ereceğini ifade eden Harmancı, “bu şehrin sıkıntılarının farkında olduğumuzu ve halka yalan söylemeden bildiğimiz yoldan yürüyeceğimizi söylemiştik.

Ekonomik programla halkın karşısına çıkmıştık. Bu ekonomik programın tümünü gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum”dedi. Lefkoşa Türk Belediyesi’ni 901 personelle devraldıklarını 4 yılda hiç istihdam yapılmadığını anlatan Harmancı, “Bu kamuda bir ilktir”dedi…Harmancı, 12 kişinin disiplin soruşturması sonucu,diğer

kişilerin de emeklilik nedeniyle 67 kişinin Belediye’den ayrıldığını belirterek “amacımız önümüzdeki 4 yıl içinde de bu rakamın 750 seviyesine inmesidir”dedi. Bina ruhsatı vergilerinin pahalı olduğu yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Harmancı, bunun belediyenin tek başına yaptığı bir uygulama olmadığını, Mimarlar Odası’nın belirlediği kriterler çerçevesinde gerçekleştirildiğini kaydetti.