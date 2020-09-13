Haspolat'ta toplu etkinlik düzenleyen 9 kişiye yasal işlem

Haspolat’ta, Bakanlar Kurulu kararına rağmen toplu etkinlik düzenlemekten 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis, konuyla ilgili açıklamasında, bir ikametgâha toplanan 9 kişinin, Bakanlar Kurulu tarafından alınan doğum günü v.b. etkinlikler düzenlememe kararına uymayarak, yasal emirlere riayet etmediklerinin tespit edildiğini kaydetti.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmekte
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