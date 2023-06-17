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Hava Bugün Nasıl Olacak

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Meteoroloji Dairesi, akşam saatlerinde batı kesimlerde yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi. Hava, yarın ve Pazartesi de yer yer sağanak yağmurlu olacak.
Hava Bugün Nasıl Olacak

Meteoroloji Dairesi, 16-23 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkaldı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre hava bugün, açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu akşam saatleri batı kesimler yer yer sağanak yağmurlu, yarın ve Pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Salı günü havanın parçalı az bulutlu, Çarşamba, Perşembe ve Cuma açık olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 27 – 30 derce santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli, Cumartesi ve Pazar yer yer fırtınamsı esecek.

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