Hayat pahalılığı ortak dert

Yaşam maliyetleri Avrupa’da yüz binleri sokağa döktü. Çalışanlar yetersiz ücret zamlarına karşı greve giderken işverenleri korku sardı. Batılı zenginlerin artık ucuzluk marketlerini tercih etmesi de dikkat çekici

Fransa’da kamu çalışanları, İngiltere’de taşımacılık sektörü grevde. Almanya’da metal işçileri, İspanya’da nakliye şoförleri yürüyor. Belçikalılar ülke çapında iş bıraktı. Eylemlerin nedeni yaşam maliyetlerindeki orantısız artış. Bu tablonun sorumlusu ise euro bölgesindeki yüzde 10.7’lik rekor enflasyon ve yüzde 13.1’lik gıda enflasyonu.

Mesele sadece dar gelirlilerin problemi değil. İşverenleri ücretlere planlanandan fazla zam yapma korkusu sarmış durumda. Tüketici tarafında ise zenginlerin ucuzluk marketlerine ilgisi artıyor. Walmart’ın CEO’su, gıda satışlarındaki büyümenin dörtte üçünün orta-üst gelir grubu kaynaklı olduğunu söylüyor. Yerli

market BİM’de de benzer tablo var.

Avrupa’da çalışanlar maaş artışı için sokakta

Kıta genelinde çalışanlar maaşlarının erimesinden, işverenler maaş enflasyonundan endişeli.

Geçen hafta AB’nin motor ekonomilerinde grev ve eylemler vardı. Yeni grevler kapıda.

Ücretler büyük şirketleri korkuttu

Çalışanların ücretler hakkındaki sıkıntıları Avrupalı şirketlerini endişelendiriyor. TotalEnergies, Stellantis, SAS ve Airbus gibi şirketlerde yaşanan grevler çalışanların önümüzdeki yıl alım gücündeki düşüşe karşı ücret taleplerinde kararlılıklarını sürdüreceklerini gösteriyor.

İndirim marketlerine üst gelir grubu ilgisi arttı

Walmart’ın cirosunu yılda 100 bin dolardan fazla kazanan kesim büyüttü. Türkiye’de de BİM benzer bir trende dikkat çekiyor.