Hayırsız torun Harry: Kraliçe’nin yanına tek başına gitti erkenden ayrıldı

Birleşik Krallık’ta Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü konuşulmaya devam ediliyor…

İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde 96 yaşında yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth’in sağlık durumu hakkında ilk bilginin gelmesiyle birlikte başta Prens Charles, Anne ve Andrew olmak üzere Kraliçe’nin torunları İskoçya’ya akın etti.

Fakat gözler son dönemde İngiliz kraliyet ailesine savaş açan ve kariyer ve geçimlerini kraliyet ailesi karşıtlığıyla sürdüren Prens Harry ve oyuncu eşi Meghan Markle’ı aradı. Bir etkinlik dolayısıyla Avrupa’da olan Markle, İskoçya’ya gitmezken Prens Harry de babaannesini görmek için İskoçya’daydı.

Geç saatlerde İskoçya’ya tek başına giden Harry, aile yakınlarına sadece 12 saat dayanabildi. Harry, Balmoral Kalesi’nden ayrılan ilk kraliyet ailesi oldu. İngiliz medyası, “Prens Harry, Balmoral’ı 12 saat sonra terk ederek mekandan ayrılan ilk isim oldu” yorumunu yaptı.

Prens Harry ve Meghan Markle yaptıkları açıklamada İskoçya’ya birlikte gideceklerini duyurmuş fakat bir son dakika değişikliği meydana geldiğini açıklamışlardı.